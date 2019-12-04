Антициклон Sarena вытеснил снегопады из Украины: синоптик рассказала о потеплении

С приходом календарной зимы в Украине поснежило, но продолжалось это не долго

/ Фото: Сегодня

В Украине уже сегодня прекратились снегопады, а в четверг будет сухо практически по всей территории страны. Температура воздуха будет "прыгать" от ночных "минусов" до дневных "плюсов". Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украина будет находиться под влиянием черноморского антициклона Sarena, поэтому 5 декабря осадки маловероятны, только хвост дальнего влажного фронта немного заденет Луганскую и Харьковскую области.

"Температура воздуха в четверг пока существенно не изменится: ночью 1-5 градусов мороза, на западе – до 7-9 градусов мороза. Днем ​​в Украине ожидается 1-5 градусов тепла, в восточных областях от 2 мороза до 2 градусов тепла", – написала Диденко.

Реклама

Читайте также: Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 4 декабря

В Киеве четверг прогнозируется сухим. Ночью небольшой мороз – 1-3 градуса, днем ​​ожидается 2-4 градуса тепла.

В тренде Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев 4 декабря

Синоптик подчеркнула, что в ближайшие дни осадков в Украине не будет, ночная температура особо не поменяется, днем ​​слегка потеплеет.

Как сообщали новости "Сегодня", снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама