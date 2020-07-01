Антициклон Valentin усилит жару в Украине: какой ждать погоды 2 июля

А вот на выходных в столице спадет жара и ожидается комфортная погода

Погода в июле продолжает оставаться жаркой, как и прогнозировали синоптики. Завтра дожди ожидаются на западе и востоке страны, но в большинстве областей все же будет солнце и жара.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 2 июля значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона Valentin, поэтому будет много солнца. В то же время локальные дожди с грозами пройдут на западе Украины, а также местами над Луганской, Донецкой, Запорожской областями и в Крыму.

"Западные дожди принесет фронт циклона Thekla, который хозяйничает на территории континентальной Европы и даже организует 2 июля в Норвегии, недалеко от Осло, мокрый снег. Украинцам мокрый снег явно не грозит, в четверг в течение дня в большинстве областей ожидается 27-33 градуса", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что в Киеве еще больше усилится жара – в четверг максимально ожидается 30-32 градуса, осадки маловероятны.

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"Между прочим, достаточно комфортным будет воздух в столице в субботу-воскресенье, в пределах 26-28 градусов", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июня Одесса "поплыла" после ливня, а в области пронесся смерч. Водой залило улицы Балковскую и Приморскую, а на Таможенной площади появилось "озеро".

А тем временем непогода добралась и до восточных областей – стихия накрыла Мариуполь. Под мостом рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа: там застрял автобус наполовину в воде, а легковушки накрыло водой почти полностью.

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