Антоненко отказался сотрудничать со следствием по делу Шеремета

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На днях адвокатам передали материалы досудебного расследования, однако подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко отказывается сотрудничать со следствием и не будет давать показания, поскольку считает дело предвзятым. Об этом говорится в заявлении его группы защиты, опубликованном в Facebook.

"Настроение у него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, которые ему вменяют. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", – говорится в заявлении.

Адвокаты отмечают, что Антоненко лично не знает и никогда никаких дел не обсуждал с остальными подозреваемыми по делу об убийстве Шеремета.

"Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов. С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается", – говорят защитники.

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Также сообщается, что следователь 17 декабря пытался допросить Антоненко, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказался давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников).

"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что со стороны следственных органов будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", – говорится в заявлении.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании в деле об убийстве Шеремета.

Печерский суд избрал меру пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства. Отметим, ранее следствие назвало возможным организатором убийства Антоненко и озвучило его мотив.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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