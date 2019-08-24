Арбузный фестиваль и забеги в вышиванках – как празднуют День Независимости в городах Украины, фото и видео

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 24-ю годовщину независимости. В разных городах проходят тематические фестивали, шествия по городу и концерты. Сегодня узнали, как празднуют украинцы День Независимости в разных городах.

Так, во Львове День Независимости начался с Марша непокоренных. Участники прошли от Лычаковского кладбища к Гарнизонного храма, где началась служба за здравие всех защитников Украины. В Парке культуры пройдет Арбузный фестиваль, вход на который платный: один арбуз. Также горожане смогут побывать на праздничной экуменической литургии Акафиста Пресвятой Богородицы.

В Запорожье День Независимости отметили традиционным шествием по центру города. К акции присоединились около двух тысяч горожан. После этого провели флешмоб "Споем гимн вместе". Ближе к вечеру начнется праздничная программа в парке Дубовая Роща с концертом, детскими площадками, аттракционами и фудкортами.

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А в Днепре утро Дня Независимости началось на Фестивальном причале: там прошел забег в вышиванках. Далее стартовали сразу два праздничных ивента – патриотический флешмоб напротив Днепропетровского национального музея имени Д. Яворницкого и большой гастрономический фестиваль Family picnic на Фестивальном причале. Также в городе пройдет концерт "Песни, рожденные в АТО", а также концерт в летнем театре.

В Одессе горожане организуют вышиванковую живую цепь в рамках Вышиванкового фестиваля. Также в городе пройдет фестиваль Идей и Color Fest, а в парку Горького в субботу и воскресенье люди смогут посетить "Этно фест". Вечером автомобилисты поучаствуют в автопробеге до Дня независимости. Все водители собираются на Приморском бульваре.

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В Харькове проведут концерты на площади Свободы и в парке Горького. В саду Шевченко откроют Каскад и "обезьяний фонтан". От площади Конституции пройдет Парад вышиванок. Кроме тематических ивентов можно будет посетить фестиваль "Привет, Weekenд: Кавказия", потанцевать на фестивале электронном музыки Ritmika или отправиться на Ночной пикник.

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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