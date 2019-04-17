Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Арест четырех пленных украинских моряков в России продлили

Сегодня, 14:30

Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова решили держать под стражей почти до конца июля

Фото: Getty Images

Срок незаконного ареста четырех военнопленных украинских моряков в Москве продлили до 24 июля.

Соответствующее решение судья Лефортовского суда Москвы Сергей Рябцев принял в отношении задержанных в районе Керченского пролива пленников Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

Читайте также

Судебное заседания проходило 17 апреля в закрытом режиме под предлогом "сохранения охраняемой законом тайны предварительного расследования".

Лефортовский суд рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста 24 украинским морякам на три месяца – по четыре материала в одном заседании.

Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег москва, агрессия России, военнопленные, лефортово, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Арест четырех пленных украинских моряков в России продлили". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пленный моряк отметил день рождения в московском СИЗО

31 марта, 14:32

Кадету Военно-морской академии и старшему матросу катера "Бердянск" Андрею Артеменко исполнилось 25 лет

Адвокат рассказал о состоянии прооперированного в РФ военнопленного моряка

2 апреля, 04:14

Украинцу Василию Сороке передали письма от близких

Полозов: Всем 24 пленным украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу

21 марта, 16:55

Защита также заявила ходатайство о присутствии адвоката при проведении данной экспертизы

Четыре месяца в плену: американское посольство призвало Россию немедленно отпустить украинских моряков

26 марта, 00:46

В посольстве в очередной раз осудили захват моряков и других украинцев

Картину семилетней сестры пленного моряка Андрея Эйдера передали музею

28 марта, 22:45

Свое произведение Габриэла назвала "Возвращение домой"

Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных

5 апреля, 08:00

От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово"

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Стало известно, почему Путин исчез с бордов Порошенко

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Утяшева с ребенком "покинула" РФ

5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог

Самые смешные фотографии животных

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время

Беременная Лилия Подкопаева подчеркнула округлившийся животик

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

Самые актуальные платья сезона весна-лето 2019

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Порошенко предупредил об угрозе в случае его поражения на выборах

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить