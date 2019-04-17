Арест четырех пленных украинских моряков в России продлили
Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова решили держать под стражей почти до конца июля
Срок незаконного ареста четырех военнопленных украинских моряков в Москве продлили до 24 июля.
Соответствующее решение судья Лефортовского суда Москвы Сергей Рябцев принял в отношении задержанных в районе Керченского пролива пленников Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.
Судебное заседания проходило 17 апреля в закрытом режиме под предлогом "сохранения охраняемой законом тайны предварительного расследования".
Лефортовский суд рассматривает ходатайства следствия о продлении сроков ареста 24 украинским морякам на три месяца – по четыре материала в одном заседании.
Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.
Как мы уже писали, "Сегодня" встретились с родными и близкими захваченного капитана бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, которые передали ему слова поддержки. Подробнее в видеосюжете:
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