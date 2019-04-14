Атака у посольства Украины в Лондоне: преступник оказался психбольным

Психиатрическая экспертиза задержанного показала у него психические отклонения

Фото: REUTERS/Simon Dawson.

Злоумышленник, который 13 апреля совершил нападение около украинского посольства в Великобритании, является психически больным.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, к такому выводу пришли британские доктора по результатам психиатрической экспертизы после ареста нападавшего.

В связи с этим его арестовали в соответствии с законом о психическом здоровье.

"40-летний мужчина будет доставлен в больницу для лечения", — сообщили в пресс-службе полиции британской столицы, добавив, что он признан психически больным.

Принудительно в лечебнице его будут удерживать ближайшие 28 дней, лишь после которых ему смогут предъявить какие-либо обвинения.

Напомним, накануне около 10 часов утра в машину посла Украины в Великобритани Натальи Галибаренко на стоянке перед зданием посольства намеренно врезался другой автомобиль. Была немедленно вызвана полиция, однако даже после прибытия правоохранителей на место инцидента, злоумышленник смог еще раз протаранить машину дипломата

Как уже сообщалось, на месте событий копам пришлось открыть стрельбу: было использовано огнестрельное оружие и электрошокер, автомобиль был остановлен, а мужчина в возрасте более 40 лет арестован.

Мы также писали, что перед атакой злоумышленник несколько часов громко слушал в машине украинскую музыку.

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