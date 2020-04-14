6 лет войны на Донбассе: как начиналась АТО (фото, видео)

6 лет назад в истории Украины началась новая веха, долгая и кровопролитная: началась антитеррористическая операция Вооруженных сил Украины на востоке страны, направленная против сепаратистов, захватывающих ключевые здания в ряде городов – Харькове, Донецке, Луганске и др. Сайт "Сегодня" вспомнил, как развивались события.

Как сепаратисты раскачивали Донбасс

Пророссийские митинги представителей т.н. Антимайдана начались еще в конце февраля 2014-го и продолжались весь март. И хотя редкий митинг не проходил без столкновений со сторонниками Евромайдана, до поры до времени обходилось без крови – в основном, за счет усилий милиции.

Например, митинг на пл. Ленина в Донецке 5 апреля 2014 года, который собрал порядка тысячи митингующих, прошел вполне мирно. За порядком следили около двух десятков милиционеров и отдельно – конная милиция на белых лошадях. Горожане с удовольствием кормили лошадей, гладили им гривы, фотографировались.

Первая кровь пролилась 13 марта, в Донецке, когда были убиты двое митингующих, в том числе "свободовец" Дмитрий Чернявский. Четверо зачинщиков драки были арестованы уже на следующий день.

15, 16 и 18 марта в Донецке проходят митинги с требованием референдума по федеративному статусу Донецкой области, собравшие до полутора тысяч пророссийских активистов. 19 мая активисты пытаются блокировать пограничную часть, расположенную в Донецке. 22, 23 и 25 марта проходят митинги возле Мариупольского горсовета в поддержку Виктора Януковича. В субботу, 29 марта – еще два митинга. 31 марта состоялась очередная попытка заблокировать погранчасть в Донецке, но все эти акции проходят более-менее мирно.

Обстановка значительно накалилась после ареста "народного мэра" Мариуполя в ночь на 5 апреля. Организатору сепаратистских мероприятий в Донецкой области, самопровозглашенному "народному мэру" Дмитрию Кузьменко было объявлено подозрение о причастности к совершению преступления, предусмотренного частью 2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Митинг под зданием местной прокуратуры, прошедший 5 апреля в Мариуполе Донецкой области, на котором собравшиеся сторонники сепаратиста требовали освободить Кузьменко, снова перерос в форменный шабаш насилия. Так, около 14:30 "митингующие ворвались в здание прокуратуры и требовали встречи с руководством ведомства по задержанию накануне самопровозглашенного мэра города. При этом четко сформулировать свои требования не смогли", – сообщала пресс-служба прокуратуры области.

За строчками сообщения остались разбитые стекла на первом этаже здания и яйца, которыми забрасывали прокуратуру протестующие.

Дальнейшее насилие хлынуло форменной лавиной. 6 марта "антимайдановцы" взяли штурмом здание управления СБУ в Луганске. Толпа сломала входную дверь и ворвалась в здание, бросив дымовую шашку, внутри здания крушили окна и двери. В результате пострадали два человека – по одному с каждой стороны: солдат Внутренний войск МВД и митингующая. Хуже всего, что сепаратисты захватили при этом арсенал оружия.

В свою очередь, в Донецке в тот же день взяли штурмом здание облгосадминистрации – около 50 митингующих захватили сессионный зал и подняли на флагштоке российский триколор. Все подступы к ОГА заблокировали с помощью колючей проволоки, а рядом с самим зданием разбили полевую кухню. Митингующим раздавали чай и бутерброды.

Аналогичные события в те дни происходили и в Харькове, но там захваченное здание Харьковской ОГА удалось освободить уже 7 марта.

А вот в Донецке 7 марта произошел поворотный момент украинской новейшей истории – митингующие провозгласили так называемую "Донецкую народную республику". Под звуки гимна России сепаратисты спустили с флагштока возле Донецкой ОГА флаг Донецкой области и вместо него подняли флаг т.н. "ДНР". В тот же день вооруженные автоматами неизвестные попытались захватить областную телерадиокомпанию. К вечеру сепаратистам удалось захватить здание СБУ и в Донецке тоже.

Любопытно, что отечественные политологи до последнего не верили в то, что сепаратисты на Донбассе возьмут верх, а Россия может ввести войска на восток Украины.

Начало антитеррористической операции

Формально режим антитеррористической операции начался 7 апреля 2014 года.

"Сегодня ночью создан антикризисный штаб, а против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия", – заявил в этот день во время телеобращения председатель Верховной Рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов.

8 апреля антитеррористическая операция (АТО) по освобождению здания горгосадминистрации была успешно проведена в Харькове. Уже через два дня следователи установили личности всех 65 подозреваемых. Большинство из них – жители Харькова и области, были также приезжие из Запорожья и с Донбасса. 14 задержанных ранее были осуждены за совершение грабежей, краж и разбоев.

Все эти дни в Донецке и Луганске ожидали штурма украинских силовиков: сепаратисты, окопавшиеся в захваченных зданиях ОГА и СБУ, укрепляли оборону. Турчинов лично пообещал всем сепаратистам амнистию в том случае, если они сложат оружие, но это не произвело на них особого впечатления.

12 апреля т.н. "Народное ополчение Донбасса" захватило здание милиции в Славянске. Два десятка человек с георгиевскими ленточками взяли в заложники милиционеров и подняли над зданием триколор. В пресс-службе МВД рассказали, как это было:

"На двух микроавтобусах к горотделу подъехала группа неизвестных лиц и открыла беспорядочный огонь по зданию и окнам. Затем, зацепив крючьями, привязанными к автобусам, решетки двух окон городела, они их оторвали и ворвались в помещение. Применив слезоточивый газ и дымовые шашки, налетчики проникли в дежурную часть. Трое несших службу сотрудников милиции получили легкое отравление газами... Всех сотрудников милиции захватчики из здания выпустили. Участникам проходившего в городе митинга (около 500 человек) эти люди предложили вооружаться захваченным в милиции оружием, чем те сейчас и занимаются. Эта же инициативная группа вооруженных людей захватила в Славянске админздание СБУ".

Как выяснилось впоследствии, руководил сепаратистами Славянска пресловутый Игорь Стрелков (Гиркин). Фотографий террориста еще не было, только фоторобот. Данных также не много: СМИ пишут, что Гиркин – кадровый офицер спецназа ГРУ РФ. В Кремле, само собой, присутствие российских войск на украинской территории отрицают.

Фоторобот Гиркина. Фото: архив "Сегодня"

Уже на следующее утро в Славянске началась антитеррористическая операция, в ходе которой погиб офицер СБУ, и еще четверо украинских силовиков получили ранения. Позже стало известно, что погибший – капитан спецподразделения СБУ "Альфа" Геннадий Биличенко. Как отметил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, "со стороны сепаратистов – неустановленное количество" убитых и раненых.

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Украинским силовикам удалось выбить захватчиков из здания МВД в Славянске, но в тот же день сепаратисты захватили здания милиции в Краматорске и мэрии в Харцызске, а 14 апреля – здание горотдела милиции в Горловке.

"Нападавшие не встретили почти никакого отпора со стороны правоохранительных органов: по сообщениям с мест, часть сотрудников милиции перешла на их сторону, часть отправилась домой", – писали российские СМИ.

13 апреля Александр Турчинов заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение привлечь к проведению антитеррористической операции на Донбассе военнослужащих Вооруженных сил Украины. Начинается полномасштабная АТО, которой было суждено продлиться до 30 апреля 2018. Тогда АТО сменила Операция объединенных сил (ООС).

Горячие весна-лето 2014-го

14 апреля. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Текст соответствующего указа от 14 апреля 2014 г. № 405/2014 был обнародован на сайте и.о. главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины" (прилагается, тайно)", – говорится в указе. Контроль за выполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО Украины Андрея Парубия.

18 апреля. Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко заявила, что Служба безопасности Украины приостанавливает активную фазу антитеррористической операции в связи с Пасхальными праздниками и договоренностями высокопоставленных чиновников в Женеве.

"Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы обеспечить периметр безопасности вокруг вооруженных сепаратистов с целью избежания жертв среди мирного населения", – подчеркнула спикер спецслужбы.

В результате четырехсторонних переговоров в Женеве при участии госсекретаря США Джона Керри, главы МИД РФ Сергея Лаврова, и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицы и еврокомиссара Кэтрин Эштон был достигнут ряд договоренностей – в частности, об освобождении захваченных зданий в Украине и амнистии протестующих, которые выступали за федерализацию страны.

Но в действительности сепаратисты и не думали останавливаться, так что продолжение АТО было вопросом времени.

24 апреля. Новая фаза АТО началась с попытки отбить Славянск.

"В ходе АТО подразделениями МВД и Минобороны деблокированы и уничтожены 3 блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части Славянска. Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение", – сообщили в МВД Украины.

Освободители Славянска признали, что задача оказалась далеко не простой.

"Мы столкнулись с чрезвычайным феноменом: такое количество нестандартных условий, с которыми не сталкивались спецслужбы мира... ", – заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов.

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Среди "нестандартных условий" – множество завербованных российскими спецслужбами людей, а также местное население, которое противодействовало проведению АТО.

2 мая. В 4:30 утра началась активная фаза антитеррористической операции в Краматорске. В тот же день половина Славянска перешла под контроль украинских силовиков – силам АТО удалось отбить у сепаратистов десять блокпостов.

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"Мы имеем дело с очень серьезным, очень квалифицированным и очень профессиональным оппонентом. Надо отдать должное: очень хороший уровень подготовки, знание тактики, практика – эти люди бывали в горячих точках мира, и на своей территории", – заявил Василий Крутов.

7 мая. Первые неутешительные итоги первого месяца проведения АТО – озвучены потери.

"По состоянию на вечер 6 мая, количество погибших украинских военнослужащих с начала проведения АТО составило 14 человек, еще 66 ранены", – сообщили в среду в пресс-центре СБУ.

А на следующий день тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко во время выступления перед парламентом сообщил, что "за последние дни антитеррористической операции было уничтожено до 30 тяжело вооруженных боевиков".

По его словам, последние два-три года на Донбассе активно создавалась российская агентурная сеть.

Под контролем вооруженных сепаратистов продолжали оставаться горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске и Горловке. На автодорогах области было установлено больше 20 блокпостов, наибольшее их количество было сосредоточено в городах Славянске, Краматорске и Макеевке.

9 мая. Террористическая группа "Мангуст" из числа сторонников самопровозглашенной "ДНР" захватила два этажа здания горУВД в Мариуполе. На третий этаж их не пропустили милиционеры. Завязалась перестрелка. На подмогу милиции прибыли подразделения Нацгвардии, батальона "Азов", а также 72-й механизированной бригады ВСУ. Военные имели в своем распоряжении БМП, из которых открыли огонь по первому и второму этажу здания УВД.

Понимая, что дело плохо, захватчики призвали на помощь пророссийски настроенных граждан, отмечавших в городе День Победы. Манифестанты вынудили военных отступить. Здание УВД загорелось, в результате пришлось спасать и захватчиков, и милиционеров. Украинским силовикам пришлось отступить.

В результате погибли 30 человек, в том числе шесть силовиков, 20 сепаратистов и несколько участников демонстрации.

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22 мая. Первые большие потери ВСУ под Волновахой.

"Вблизи города Волноваха Донецкой области террористы коварно, из засады, открыли массированный огонь из стрелкового вооружения, ручных противотанковых гранатометов и минометов по блокпосту, на котором несли службу военнослужащие одной из воинских частей ВС Украины", – сообщила пресс-служба Минобороны.

Бой начался около четырех утра и продолжался 15 минут. Украинские военные не ожидали нападения и не успели открыть ответный огонь. Во время обстрела один из зарядов попал в боевую машину, из-за чего ворвался боекомплект. В ходе перестрелки погибли 16 человек, еще 32 были госпитализированы.

Убитые под Волновахой. Фото: соцсети

26 мая. В ночь на 26 мая сторонники т.н. "ДНР" попытались захватить Донецкий аэропорт, который имел стратегическое значение для переброски войск и военных грузов, а также стоял на пути к Пескам и Авдеевке.

Оборона Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева продлилась 242 дня – 21 января 2015-го стало последним днем обороны аэропорта. А в первый день боев, 26 мая, боевики понесли масштабные потери (в разных источниках называются цифры от 40 до 100 погибших). Около семи вечера вместе с ранеными они отступили, но с тех пор отряды т.н. "ДНР" и российских войск регулярно пытались захватить ДАП.

Украинские военные удерживали аэропорт весь май, а после – и все лето. Но осенью боевики получили от России новое оружие – реактивные системы залпового огня "Град", и начали активное наступление по всем фронтам непрерывно весь сентябрь. Также они атаковали танками Т-72 и минометами "Тюльпан". Именно тогда и рождается история "киборгов", причем так наших бойцов прозвала вражеская сторона.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

После 17 сентября наступление стало особенно массированным, интенсивные атаки на аэропорт не прекращались весь октябрь. Финальная волна противостояний началась в 2015 году буквально после Рождества. Последние защитники аэропорта частично погибли под завалами, частично были взяты в плен.

29 мая. Еще одна крупная потеря с нашей стороны. Сепаратисты уничтожили десантный вертолет Ми-8 с 14 украинскими военнослужащими на борту. Среди них – шесть военнослужащих Нацгвардии, включая экипаж вертолета, и шесть представителей спецподразделения МВД. Среди погибших был начальник управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий. Это был его последний день пребывания в зоне проведения АТО.

В результате выжил только один боец, который находился в тяжелом состоянии. Позже пресс-служба Нацгвардии сообщила, что солдаты ВСУ уничтожили боевиков, которые сбили вертолет.

Через пять лет после трагедии неподалеку от горы Карачун поставили памятник погибшим.

13 июня. К 12 июня 2014 года боевики контролировали около 80% территории Донецкой и Луганской областей, на которой проживало около 6 млн жителей. Освобождение от сепаратистов Мариуполя, которые удерживали город больше месяца, стало первой большой военной удачей АТО.

"Штурм начался в 5 утра с массированного обстрела укреплений боевиков ЗУ-23/2, смонтированного на бронированном грузовике. После начала штурма боевики поняли, что их песенка спета, и начали убегать и прятаться, как крысы в подвалах и чердаках, откуда их выковыривали "азовцы". Зачисткой лично руководил комбат "Азова" Андрей Белецкий", – писал по горячим следам народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о подготовке штурма и со своими соратниками за день до штурма покинул Мариуполь.

По итогам сложной операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал. Бой за Мариуполь длился четыре часа.

3 июля. Силы АТО взяли под контроль населенные пункты Закотное, Райгородок, Резниковка и Райалександровка в Донецкой области.

5 июля. Украинские военные освобождают от боевиков Славянск и Краматорск.

Еще в апреле наши силовики начали окружать Славянск сетью блокпостов, отрезая боевиков от путей снабжения из России. Это вызывало обоснованную панику у Гиркина, который из своего кабинета в Славянске записал не одно видеообращение, призывая на помощь российскую армию. Но помощь не пришла, и ВСУ взяли город в плотное кольцо.

Украинские войска входили в уже пустой город – основной группе боевиков под предводительством самого Гиркина удалось прорваться и уйти в Донецк.

6 июля украинский флаг был поднят над Дружковкой и Артемовском, а уже 30 июля украинские военные взяли под контроль Авдеевку.

4 августа под контроль ВСУ переходит Марьинка.

18 августа. В этот день начался штурм Иловайска Донецкой области, который привел к самой страшной катастрофе ВСУ в антитеррористической операции.

К тому моменту под украинский контроль перешли Пески и Ждановка. А 18 августа батальон "Донбасс" вошел в город с нескольких направлений и до 19:00 взял под контроль восточную часть города. Но операция остановилась, потому что добровольцы не располагали тяжелым штурмовым вооружением, хотя численный перевес был на украинской стороне – всего в районе Иловайска действовали 14 подразделений ВСУ и шесть подразделений МВД общей численностью до 1 тыс. человек.

А через несколько дней все резко поменялось: в ночь на 25 августа Россия ввела на территорию Украины восемь батальонно-тактических групп численностью до 4 тыс. человек, численный перевес оказался на стороне противника. В результате террористы взяли Иловайск в кольцо.

29 августа окруженным под Иловайском украинским частям были предложены условия выхода из кольца. Но вопреки достигнутым договоренностям, в шести километрах южнее Иловайска колонна была встречена шквальным огнем. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, всего погибло 366 бойцов: "429 человек ранены, 128 попали в плен, а 158 до сих пор считаются пропавшими без вести".

Что было потом

После 5 сентября 2014 года, когда были заключены первые Минския соглашения, на Донбассе началась позиционная война. Кампания лета 2014 года вместо разгрома боевиков привела к неудаче.

"Руководство штаба АТО не ожидало, что Российская Федерация совершит акт вторжения регулярных вооруженных сил на территорию Украины в нарушение международных гуманитарных норм и без объявления войны", – так озвучили причину в нашем Генштабе.

После того, как Петр Порошенко стал пятым президентом Украины, зазвучали призывы прекратить АТО и ввести военное положение. Но несмотря на то, что Верховная Рада не раз рассматривала этот вопрос и даже пыталась проголосовать за обращение к президенту на эту тему, этого так и не произошло.

Президент Порошенко выступил против введения военного положения, потому что в такой ситуации Украина больше потеряла бы в правах, чем приобрела. Более того, военное положение предполагает военный конфликт и наличие двух сторон, признающих его, а Российская Федерация так и не взяла на себя ответственность за события на востоке Украины. В свою очередь, так называемые "ДНР" и "ЛНР" не являются государствами.

Эксперты прогнозировали конец активной фазы АТО осенью 2014 года, но прошло уже шесть лет, а вооруженный конфликт все еще продолжается.

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