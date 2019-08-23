Аваков решил уволить руководителей Нацполиции четырех областей

С начала года уличены во взяточничестве и уведомлены о подозрении 69 сотрудников, каждый пятый из которых - руководитель.

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков увольняет руководителей полиции в Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях за ненадлежащую организацию работы полиции на местах.

В ходе расширенного заседания коллегии в пятницу глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал о позитивных моментах работы полиции, но указал на ряд недостатков. В частности, он отметил, что, несмотря, на снижение числа тяжких преступлений, каждое десятое убийство остаётся не раскрытым, в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей.

Также Князев заявил, что его беспокоит привлечение руководящего состава полиции к практике вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По его словам, с начала года уличены во взяточничестве и уведомлены о подозрении 69 сотрудников, каждый пятый из которых – руководитель.

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В качестве примера он рассказал, что руководитель Пологовского райотдела полиции Запорожской области был уволен за взяточничество, новый начальник через 4 месяца был уличен в совершении такого же преступления.

"Аналогичные факты в такой короткий срок свидетельствуют о системности или ненадлежащем подборе кадров", – сказал Князев.

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Выслушав отчёт Князева, министр Аваков попросил его уточнить, в каких конкретно областях работа полиции организована на ненадлежащем уровне. Глава Нацполиции сообщил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей".

"Готов принять кадровые решения по этим руководителям",- сказал Князев.

"Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу", – ответил Аваков.

Он добавил, что ждёт до конца пятницы соответствующих представлений от Князева и кадровых предложений.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что пять лет назад уровень доверия к украинским правоохранителям был 5%, а сегодня он составляет 37%.

Комментируя резонансные случаи смертей украинцев с участием полицейских , министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратур, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить".

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