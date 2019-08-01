Адская жара отступила и завтра половину Украины зальют дожди, а местами даже будет прохладно

/ Фото: Pixabay

Август начинается с похолодания: синоптик уточнила прогноз погоды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-01T16:12:00+03:00 Украина Адская жара отступила и завтра половину Украины зальют дожди, а местами даже будет прохладно

В Украину пришло похолодание и 2 августа оно продолжится. Практический по всей территории страны будет в среднем 22 градуса и местами дожди. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украину зашел свежий воздух с севера и завтра этот процесс будет продолжаться.

"В большинстве областей температура воздуха составит скромные 19-25 градусов, на севере и северо-востоке местами 17-22 градуса. Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее – 25-29 градусов. Но жара уже явно ослабнет. Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. На остальной территории будет сухая солнечная погода", – написала Диденко.

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В Киеве завтра сыро и свежо, дождь и 20-22 градуса.

В тренде Август начинается с похолодания: синоптик уточнила прогноз погоды

"Здесь уже Илия не Илья, а купаться в такую ​​погоду не очень самим хочется. Но кому очень припечет – температура воды в Днепре 22-23 градуса", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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