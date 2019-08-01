После жары в 30 градусов, сегодня в некоторых областях станет значительно холоднее

/ Фото: Pixabay

В Украину пришло похолодание: синоптики рассказали о резком изменении погоды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-01T09:12:45+03:00 Украина После жары в 30 градусов, сегодня в некоторых областях станет значительно холоднее

Жара спала и будет меньше дождей. Сегодня в Украине резко снизится температура воздуха, а в некоторых регионах будет всего 17-18 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны дожди с грозами пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Температура воздуха будет 22-24 градуса, на Закарпатье до +28.

В центре будет небольшой температурный перепад: от 18-20 градусов в Киеве до +25 в Винницкой области. Без осадков.

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Прохладней всего будет на севере – в Сумской области всего 17-19 градусов, в Черниговской – 19-21. Везде дожди.

В тренде В Украину пришло похолодание: синоптики рассказали о резком изменении погоды

В восточных областях без дождей, но свежо – 21-23 градуса. А вот на юге все еще будет жарко – 26-28 градусов, а в Одесской области даже пройдет дождь с грозой.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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