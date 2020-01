Авиакатастрофа МАУ в Иране: в Киеве пикетируют посольство Ирана (фото)

Под посольством Исламской республики Иран в Киеве проходит демонстрация в память о жертвах авиакатастрофы "Международных авиалиний Украины" 8 января.

Участники акции пришли почтить память 176 погибших в результате крушения пассажирского Boeing в пригороде Тегерана, а также призвать к ответственности виновных в ракетном ударе по самолету.

Кроме того, демонстранты выражают солидарность и поддержку антиправительственным акциям, которые прошли в Тегеране после авиакатастрофы: в руках присутствующие держат цветы и таблички на английском и арабском: "In memory of killed protestants in Iran" ("В память об убитых протестующих в Иране").

По признанию одного из участников акции, мероприятие стихийное, организованное в Facebook буквально несколько часов назад.

"Мы в 2013 тоже противостояли титушкам, и мы видим, что сейчас в Иране происходит похожее, а люди бегут из страны. Мы решили активизировать эту тему, чтобы привлекать внимание к ней", – рассказал корреспонденту "Сегодня" активист Виталий Овчаренко.

Возле фасада посольства был организован стихийный мемориал – у здания дипмиссии поставили накрытый черной скатертью стол с фото лайнера и датой крушения – 08.01.2020. Активисты оставили на нем цветы и таблички.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей Исламской революции.

