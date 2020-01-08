Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе

Большинство погибших – студенты , которые летели на учебу после рождественских каникул

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: 8 января в Тегеране разбился украинский самолет. Авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" со 176 пассажирами на борту, который выполнял рейс PS 752 Тегеран–Киев, разбился после взлёта недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все пассажиры погибли. Подробности катастрофы читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто погиб в катастрофе

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Информацию о крушении самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский на своей страничке в Facebook. Как сообщил Офис президента, глава государства прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Украину,

"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал президент.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на борту Boeing-737 находились 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших, по данным СМИ – студенты из Канады и Ирана, которые летели на учебу после рождественских каникул.

Глава украинского правительства добавил, что работа по установлению причин трагедии уже организована, а на месте работает украинский консул.

В свою очередь, глава МИД Украины подтвердил, что в авиакатастрофе рейса PS 752 Тегеран–Киев погибли 11 украинцев. Он также опубликовал предварительный список погибших по национальностям. Большинство жертв – граждане Ирана и Канады:

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Среди 11 погибших украинцев — двое пассажиров и 9 членов экипажа самолета. Уже в 10:00 появился предварительный список погибших соотечественников:

"Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Позднее на одном из Telegram-каналов появилась более подробная информация о погибших украинцах. В частности, указывалось, что настоящее имя стюардессы – Мария Микитюк, а не Марина, как изначально сообщалось. Девушка только два года назад окончила Национальный авиационный университет.

Мария Микитюк и Денис Лыхно. Фото: Telegram

"Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", – вспоминают Марию бывшие соученики по НАУ.

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Денис Лыхно также выпустился в 2018 году и только полгода успел проработать в МАУ, "но уже запомнился многим коллегам".

"Денис отличный парень и хороший друг. Всегда казалось что его ожидает долгая и успешная жизнь" - вспоминают Дениса друзья в Telegram.

По сообщению организации "Красный полумесяц", нет шансов опознать кого-нибудь из погибших..

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Причины катастрофы

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Сначала некоторые иностранные СМИ выдвинули версию, что самолет был сбит ракетой – потому что загорелся еще в воздухе, а случилось это всего через несколько часов после того, как Иран выпустил 15 баллистических ракет по американским базам в Ираке. В частности, об этой версии писало иорданское издание Al-hadath.

Тем временем в украинском посольстве Ирана исключили версию теракта."По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", – сообщили в ведомстве.

Позднее Reuters сообщил, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни.

На месте крушения спасатели уже нашли "черный ящик" самолета. В руководстве Boeing заявили, что они изучают информацию о крушении украинского самолета их производства.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", – заявили в Twitter компании.

Наконец, сделала официальное заявление авиакомпания МАУ. Согласно их информации, самолет Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR, выполнявший рейс PS 752 Тегеран – Киев, был произведен в 2016 году, и получен компанией непосредственно с завода концерна. Последнее плановое техобслуживание он прошел 06 января 2020 года, и был технически исправен.

Расследование причин катастрофы будет вести Иран, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Однако на сегодня лишь немногие страны, такие как США, Франция и другие, имеют технические возможности для полного расследования происшествия. В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Также, независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота Украины, заявил президент.

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