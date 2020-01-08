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Авиакатастрофа в Иране: МИД Швеции подтвердил гибель своих граждан

8 января, 12:54

На борту украинского самолета пребывали 10 граждан Швеции

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило гибель своих граждан в авиакатастрофе в Иране. Об этом заявила глава МИД страны Анна Линд.

В авиакатастрофе погибли 10 граждан Швеции. Линд выразила соболезнования семьям погибших.

"С большой грустью я получила известие о катастрофе самолета в Иране. Шведы были на борту и получили травмы. Мои искренние соболезнования родным. Это трагедия для их семей и друзей", – написала она.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

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Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран Швеция авиакатастрофа МАУ авиакрушение в Иране

Источник: РБК-Украина

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