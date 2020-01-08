Авиакатастрофа в Иране: на борту украинского лайнера находились 176 человек

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На борту Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал он в Telegram.

Глава украинского правительства добавил, что работа по установлению причин трагедии уже организована, а на месте работает украинский консул.

"Создана оперативная кризисная группа", – отметил он.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о крушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил президент.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни до Києва.

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

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