Авиакрушение в Тегеране: украинец чудом не сел на рейс

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Пассажиром самолета, который потерпел крушение в Иране, должен был стать политолог Андрей Бузаров. Однако мужчина решил поменять билет на другой рейс.

"Сегодня" связались с ним, и Андрей рассказал, что решил остаться на один день и посмотреть Тегеран.

"Когда я покупал билет в МАУ, то МАУ предложили мне взять билет на другой день, и я решил взять, потому что на 9 января билет был дешевле. Хотя изначально организаторы конференции просили, чтобы я улетел 8 января на этом рейсе. По сути, я на этом же рейсе должен был завтра улетать", – признался он.

Андрей заявил, что как бы чувствовал, что лететь не надо.

"Это какая-то интуиция была, понимаете, это как второе Рождество фактически. Это реальное Рождество. Поскольку ты осознаешь, насколько все близко и рядом. В будущем, если планировать какие-то поездки за рубеж, нужно учитывать все факторы, которые могут произойти – и в стране пребывания, и исходя из реалий современного мира", – считает Андрей Бузаров.

Не сел на самолет еще один пассажир, кроме Андрей Бузарова, имя которого не называют.

"Этот рейс популярен среди иранцев, которые летают в Киев, чтобы остаться там на учебу, либо это иранцы, которые летят транзитом. То есть, это рейс удобный и относительно дешевый, который иранцы используют для транзита в другие страны", – объяснил политолог.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта "Имам Хомейни". Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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