Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию Украины

В Украину за деньги пытался попасть австралиец. В столичном аэропорту "Киев" иностранец, прибывший из Польши, предлагал взятки пограничникам, потому что имел неподобающе оформленные документы для въезда. Проверив их, пограничники отказали ему в пропуске. Тот не растерялся, и предложил заплатить. Сначала тысячу долларов, а потом и пять тысяч. За попытку подкупа австралийца отправили обратным рейсом на родину и вдобавок запретили въезд в Украину на 3 года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства. Так во Львове арестовали налоговика, который заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать" предпринимателя.

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В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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