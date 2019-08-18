Бархатный сезон в Украине: в Карпатах сбор урожая и массовые дегустации, а море подешевеет на четверть

Осенью можно оздоровиться в Моршине, угоститься брынзой в Яремче и позагорать на наших пляжах

Пляж Аркадия, Одесса / Фото: Depositphotos

Бархатный сезон уже на пороге, а значит пора задуматься о том, где провести последние теплые деньки. Сегодня мы рассказываем, где приятно и вполне бюджетно можно отдохнуть, не выезжая из Украины.

Лечиться и угощаться

По словам экспертов, в этом году большого прироста туристов на наших курортах не наблюдается.

"На рынке много выгодных иностранных предложений, а потому украинцы выбирают отдых за рубежом", — поясняет директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, но добавляет, что несмотря на это наши здравницы и санатории в Трускавце,

Моршине будут полностью заполнены и в "бархат". Путевка на двоих на семь дней в самый простенький санаторий Трускавца будет стоить 8900 грн. За эти деньги паре обеспечат проживание, трехразовое питание, диагностику и лечебные процедуры. Такие же условия, но в здравнице классом повыше обойдутся уже в 14—20 тыс. грн. Похожая стоимость оздоровления — в Моршине.

Востребованными будут карпатские направления. В это время там сезон сбора урожая и проходят "праздники желудка" и самые разные дегустации — молодого вина, сыра, меда. Семидневная поездка на Ивано-Франковщину обойдется двоим в 11 тыс. грн. Организаторы тура обещают показать Верховину, Ворохту, Карпаты, Рахов и Яремче, устроить поход в горы, сводить в гуцульскую церковь, на выставку писанок и в лес за грибами, угостить брынзой и баношем. В стоимость входит проживание, трехразовое питание и даже пикники.

На пляж

Хорошей идеей в "бархат" станет вояж к морю — осенью туроператоры заметно снижают цены на пляжные направления.

"Море будет даже теплее, чем в августе, ожидается спад цен на 20—25%, поскольку из-за начала учебного года количество туристов уменьшится", — говорит Царук.

Провести неделю в Затоке можно всего за 1200 грн на двоих — если снять комнату в гостевом доме. За 3000—6000 грн можно рассчитывать на номер в прибережном отеле и завтраки. Неделя в подобной гостинице на Азовском море будет стоить около 2000 грн на двоих. Сюда можно съездить и за 10 тысяч — такой тур будет включать не только проживание в отеле в Генической Горке и завтраки, но и трансфер из столицы и обратно, а также экскурсии в заповедники "Каменные могилы" и "Аскания-Нова".

Если же времени в обрез, можно присмотреться к турам выходного дня: в Одессу, Львов, Каменец-Подольский, Батурин. Такие поездки стартуют от 300—500 грн с человека.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли куда поехать на море в Украине.Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков:

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