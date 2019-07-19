Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысяч грн, а люкс — от 22 тысяч

Цена вопроса. Активный отпуск для двоих в Карпатах стоит 8000 грн.

Лето в разгаре, а потому народ вовсю ищет, куда бы отправиться отдохнуть. В этом году большой популярностью пользуются украинские курорты — в лидерах: Бердянск, Карпаты, Одесса и даже оккупированный Крым. К такому выводу пришли в Google, проанализировав запросы наших сограждан.

Азовское море

По данным поисковика, самым востребованным курортом стал Бердянск — там море теплое да и цены не так кусаются. Если говорить о бюджетных, но весьма приличных вариантах, недельный отдых для двоих здесь можно организовать и за 4500 грн. За такие деньги получится снять простенький номер с евроремонтом в гостевом доме в пяти минутах от моря да еще и каждый день завтракать. Но можно провести недельный отпуск и за 40 тыс. грн на двоих. Помимо номера с собственной террасой, в эту сумму входят завтраки, обеды и ужины. Сам же отель расположен чуть ли не у кромки воды, имеет свой пляж, бассейн, корт и поле для гольфа.

В топе запросов оказался и другой азовский курорт — Кирилловка в Запорожской области. Номер класса "эконом" на неделю паре здесь удастся найти за 2500 грн — в отеле без звезд недалеко от моря. Но готовить придется самостоятельно, для этого в гостинице общая кухня. В Кирилловке есть и "люксовые" места за 22 тыс. грн на двоих за 7 дней. За эти деньги туристам положены дизайнерский номер, завтрак, пользование бассейном отеля и услуги аниматоров. Сама же гостиница — на первой линии.

Черное море

Популярно и Черное море. При этом "гуглили" больше Одессу, чем Затоку, — там можно неплохо отдохнуть примерно за 5000—7000 грн в неделю. За эти деньги предлагают номер со всеми удобствами и завтрак. Этот ценовой сегмент предусматривает отдаленность отеля от моря — обычно в 10—15 минутах ходьбы. Масса в городе и более дорогих вариантов, прямо возле пляжа. Так, "делюкс" с балконом и видом на море в одной из самых новых гостиниц стоит почти 80 тыс. грн в неделю с пары. За такие большие деньжищи обещают очень вкусно кормить, пускать в фитнес-центр, к бассейну и в сауны.

В Затоке на отдельных базах отдыха можно отдохнуть даже за 3000 грн в неделю проживания двоих, правда, в очень "совковой" комнате и без питания. Приемлемые же "недельные" варианты для пар стоят около 6000 тыс. грн и идут с завтраками и первой линией. Самые дорогие места стартуют с 27 тыс. грн и включают завтраки, бассейны и частные пляжи.

Горы

Карпаты тоже в первой пятерке, и туров туда предостаточно даже в разгар сезона. Цена вояжа в основном зависит от его длительности: поездки выходного дня для двоих можно найти за 3000 грн, а стоимость недельного тура стартует от 8000 грн. За эти деньги обещают свозить в Яремче, Карпаты, Ворохту, Верховину и Рахов и показать географический центр Европы, гуцульские церкви, музей писанок и полонины, научить резать по дереву, а еще дать возможность собрать в лесу ягоды. В стоимость также включены завтраки, ужины, проживание в отелях и проезд.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления. Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков.

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