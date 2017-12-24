Березовец о решении США по оружию для Украины: Трамп так "поздравил" Путина с католическим Рождеством

Эксперт объяснил, почему в контрактах на поставки оружия могут оказаться Javelin

Решение Администрации президента США по продаже противотанковых ракет Украине можно считает рождественским поздравлением для президента РФ Владимира Путина, а также ответом на провал последних переговоров между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником российского лидера Владиславом Сурковым. Об этом написал в Facebook политолог Тарас Березовец.

Он увидел символизм в решении американцев в предоставлении Украине летального оружия.

"И в этом тоже изрядная доля американского юмора. Владимир Путин обожает символизм, приуроченный к праздничным датам. Например, резко увеличить обстрелы на День независимости Украины. Но еще больше он обожает устраивать обострение на религиозные праздники. Решение Трампа это не что иное, как симметричный ответ, поскольку о нем стало известно в аккурат накануне протестантского Рождества", – написал Березовец.

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Он отметил, что одобрение Белым домом первых поставок летального оружия для Украины может быть связано также и с неудачными переговорами Волкера и с Сурковым.

"Во время последней встречи Сурков отклонил 26 из 29 предложений американцев. И вот мы уже видим ответ. К чести Волкера, он предупредил Суркова, что провал переговоров может привести к решению о выделении Украине летального оружия. Самое смешное, что отвечать Путину нечем", – подчеркнул политолог.

Также эксперт объяснил, что у Украины есть шанс получить Javelin и объяснил, как это относится к одобренным контрактам на поставки оружия.

"По данным ABC News, общая стоимость контракта составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. При экспорте стоимость одного комплекса Javelin составляет порядка 170 тыс. долл., одной ракеты порядка 100 тыс. долл. Так что закупаемые противоракетные комплексы вполне могут оказаться системами Javelin, поскольку вкладываются в упомянутый бюджет", – подытожил Березовец.