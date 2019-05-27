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Бесплатную диагностику не запустят 1 июля: почему Минздрав откладывает программу

27 мая, 07:51

Программа "Бесплатная диагностика" откладывается. Министерство здравоохранения столкнулось с проблемой

Фото: AFP

Рентген, УЗИ, эндоскопия и еще 51 вид диагностики бесплатно. За все заплатит Национальная служба здоровья (НСЗУ), а пациентам не надо будет приносить в больницу шприцы, рукавички, вату и пленку для рентгена. Так должно быть с 1 июля, когда Минздрав запустит программу "Бесплатная диагностика". Но есть риск, что программу отложат.

Когда диагностика будет бесплатной, и почему программу могут отложить, разбирался сайт "Сегодня"

Что входит в "Бесплатную диагностику"

Сделать рентген в частной клинике и не платить. Так можно будет сделать, когда заработает программа "Бесплатная диагностика" - деньги больнице перечислит НСЗУ. Главное- получить направление от своего семейного врача и прийти в клинику, которая подписала договор со службой здоровья. Пациент сам сможет выбрать, куда обращаться.

Всего в программу входят 54 диагностических и лечебных услуг. Среди них обследования на болезни внутренних органов, сердца, легких и некоторые виды онкологии. В госбюджете на программу заложено 2 млрд грн.


Фото: А. Бойко

Национальная служба здоровья должна будет оплатить медучреждению:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; общий анализ мочи; глюкозу крови; общий холестерин; измерение артериального давления; электрокардиограмму; измерение веса, роста, окружности талии; быстрый тест на беременность; быстрый тест на тропонин; быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.
  • маммографию и пять видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.
  • эхокардиографию, мониторинг ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.
  • шесть видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.
  • четыре вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.
  • удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Предполагается, что диагностика будет бесплатной для тех, кто подписал декларацию с врачом. А пройти обследование можно будет только по направлению доктора. Направление должно быть электронным, то есть врач сможет его оформить только через электронную систему здравоохранения.

Также "Бесплатная диагностика" должна включать эндоскопические исследования и операции одного дня пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов.

Ранее Минздрав анонсировал запуск программы по всей на июль этого года. Однако теперь ее переносят.

Нет данных – нет "Бесплатной диагностики"   

"Бесплатная диагностика" вовремя не заработает. Для этого надо запустить электронное направление, говорит глава НСЗУ Олег Петренко.

"Оценка готовности заведений разного уровня, особенно вторичного, в плане работы с электронными инструментами показала нам, что технологически успеть сделать это до 1 июля будет практически невозможно", – рассказал Петренко журналистам.

С запуском "Бесплатной диагностики" есть проблемы, подтвердили источники в Минздраве. Больницы присылают ведомству размытую статистику того, сколько анализов и какую диагностику проходят пациенты. Из-за этого нельзя точно рассчитать тариф на каждый вид услуги. Программу могут отсрочить на несколько месяцев и запустить осенью.


Фото: Г. Салай

Поэтому в июле начнется первый подготовительный этап "Бесплатной диагностики", отмечают в Минздраве.

"Со стороны Минздрава и НСЗУ продолжается работа над всеми аспектами программы "Бесплатная диагностика": консультации с врачами-специалистами, работа над новым дополнительным функционалом электронной системы eHealth, анализ больших объемов данных, собираемых из регионов", – отмечают в ведомстве.

Пока программу не запустят, все останется по-старому. Анализы и диагностика декларативно останутся бесплатными, как и вся медицина. Но Национальная служба здоровья не будет платить больницам за их проведение.

В 2020 году медреформа охватит всю медицину. НСЗУ с прошлого года платит врачам первички – терапевтам, семейным врачам, педиатрам – за подписанные декларации с пациентами. А в следующем году начнет платить специализированным врачам за принятых пациентов. В реформу также войдут стационарная медпомощь, экстренная, паллиативная и реабилитационная. Программа "Бесплатная диагностика" – один из подготовительных этапов реформы.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как врачи ставят выдуманные диагнозы.


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Тег Минздрав, медицинская реформа, медреформа, диагностика, Национальная служба здоровья, НСЗУ

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АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

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