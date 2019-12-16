Бесплатные медицинские услуги: какие и когда

Фото: facebook.com/moz.ukr

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкаярассказала, какие медицинские услуги будут доступны украинцам.

"С 1 апреля начинается второй этап реформы. С 1 апреля финансирование медицинских заведений будет в тех учреждениях, у которых будет контракт с НСЗУ и там, куда будут приходить пациенты. На сегодня служба здоровья имеет расчеты по каждой больнице, по каждому учреждению охраны здоровья, имеет прогноз, сколько они могут получить средств и сколько к ним по прогнозам должно прийти пациентов", – отметила она в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, сейчас с местными властями ведутся переговоры о том, где и какие отделения необходимо открыть.

"Что именно будет финансироваться: стационарная, амбулаторная помощь, хирургические вмешательства, реабилитация, паллиативная помощь. Для того, чтобы покрыть даже больше, чем сами больницы заявляли, будет финансироваться: острый инфаркт, инсульт, роды, неонатальная помощь", – подытожила Салецкая.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила об интенсивном переходе украинских больниц с работы в форме бюджетных организаций на формат некоммерческих коммунальных предприятий.

Ранее мы сообщали о том, что глава министерства здравоохранения заявила о намерении подписать приказ об увольнении всех свои советников.

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