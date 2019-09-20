Ближайшая ночь будет очень холодной: когда в Украине снова потеплеет

/ Фото: Сегодня

В Украине ближайшей ночью сильно похолодает и ожидаются заморозки. Холодно будет и весь субботний день, а потеплеет только в воскресенье. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, прогностическая карта температуры воздуха показывает, что ближайшей ночью в Украине будет холодно. Изотерма (линия с одинаковой температурой воздуха) в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину, кроме Закарпатья, юго-восточной части и востока, отметила она.

"А это значит, что в рамках этой изотермы ближайшей ночью вероятны заморозит 0-3 градуса. Завтра днем температура воздуха повысится скромно – до 12-15 градусов, на юге ожидается 14-19 градусов. Дожди в субботу пройдут в Житомирской, Ровенской, в Днепропетровской области и в восточной части Украины. На остальной территории – без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-12 м/с, порывистый", – написала Диденко.

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В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной – всего около 12 градусов днем. Ночью 3-5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0-3 градуса.

А вот наладится погода в Киеве 22 сентября: в воскресенье потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром. 23 сентября также ожидается солнечным, но снова немного похолодает.

Как сообщали новости "Сегодня", после похолодания, которое пришло в Украину, и даже с прогнозируемыми заморозками, снова потеплеет. Но уже к средине следующей недели снова вернутся настоящие осенние дожди. Синоптики предупредили об изменениях в погоде в ближайшее время.

В то же время на днях по всей территории страны бушевал сильный, штормовой ветер и успел натворить беды. Так, например, в Киеве ураганный ветер повалил десятки деревьев и фонарь.

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