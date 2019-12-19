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Ближе к Новому году снова начнет теплеть: какой будет погода в ближайшие дни

19 декабря, 13:53

Господствующий над Украиной антициклон сохранит сухую погоду на всей территории страны

/ Фото: Сегодня

Пока что в Украине по-весеннему тепло, и такая погода продержится в ближайшие дни. В пятницу немного похолодает, а затем снова будет теплеть. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, господствующий над Украиной антициклон сохранит сухую погоду на всей территории страны.

"Завтра, 20-го декабря, в Украине ожидается небольшое (и временное) похолодание. В течение дня ожидается 2-7 градусов, на юге и западе будет теплее – 5-10 градусов. Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода – антициклон. В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер", – написала Диденко.

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В Киеве завтра также похолодает – днем ​​до 5 градусов тепла, осадков в столице не предвидится.

Синоптик добавила, что с 21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут дожди.

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Как сообщали новости "Сегодня", погода в Киеве побила первый зимний температурный рекорд. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали о рекордном показателе.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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Источник: Сегодня

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