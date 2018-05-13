Боец ВСУ сам отбил атаку и нанес урон боевикам: военные сообщили детали героического боя

Сегодня, 16:05

Командир воинской части представил младшего сержанта к награде за его решительный отпор врагу

Боец ВСУ &quot;дал по зубам&quot; врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Боец ВСУ "дал по зубам" врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе и 12 мая состоялось боестолкновение, в котором украинский боец сам отбил атаку вражеской диверсионно-разведывательной группы, нанеся противнику урон и заставив отступить, сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

В ООС сообщили, что на Донецком направлении интенсивные боевые действия велись в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкого, Каменки, Новгородского, Авдеевки. Во время отражения атаки противника на позициях Авдеевской промзоны один военнослужащий получил тяжелые осколочные ранения, не совместимых с жизнью.

"Во время дежурства на наблюдательном посту командир отделения одной из механизированных бригад младший сержант Владимир Кандула обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Действуя решительно и уверенно, он огнем из штатного вооружения нанес потери противнику и заставил его отойти. Командиром воинской части младшего сержанта Владимира Кандула представлено к награде", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала сегодняшнего дня боевики продолжили атаковать и ВСУ снова понесли потери. После вчерашних 73 обстрелов враг и сегодня продолжил "крыть" минами украинских военных.

Отметим, что волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщил о 15 раненых и 12 убитых за неделю боевиков. По его словам, за последние несколько дней боевики из т.н. "3-й бригады армии ДНР" под Горловкой Донецкой области потеряли убитыми и тяжело ранеными около 30 человек.
Донбасс, атака, ВСУ, боевики, боец , ООС

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"Сегодня"

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