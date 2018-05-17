Боевикам с Донбасса теперь бежать некуда – Россия перекрывает для них границу

Россия готова бросить на произвол судьбы боевиков, которые воюют за нее на Донбассе, и не намерена пускать их на свою территорию. Россияне начали укреплять пропускные пункты на украинско-российской границе, сообщает Минобороны со ссылкой на разведку.

Так, согласно данным разведки, Россия пытается не допустить массового выезда с оккупированных ею территорий Донбасса боевиков и российских наемников во избежание оттока мобилизационного ресурса. В основном это касается лиц призывного возраста и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе российских оккупационных войск.

"Так, в Ростовской области РФ в течение апреля-мая 2018 осуществляются мероприятия по инженерному оборудованию границы с Украиной на пунктах пропуска, и усиление, а в отдельных местах обновление, проволочных заграждений. В настоящее время в районе пунктов пропуска "Должанский", "Вознесеновка" и "Гуково" силами подразделений инженерных войск РФ ведутся фортификационные работы по оборудованию оборонительных позиций (окопов, блиндажей). Для выполнения работ привлекается тяжелая инженерная техника", – говорится в сообщении Минобороны.

В разведке отмечают, что указанные меры российского руководства вызваны угрозой массового неконтролируемого перемещения на территорию России бывших наемников и военных преступников, что усложнит криминогенную обстановку и усилит социальную напряженность в приграничных с Украиной российских регионах.

Как сообщал уже в группе "Информационное сопротивление", боевики строят вторую линию обороны в ожидании "наступления" ВСУ. Отмечается, что, судя по объемам, оккупанты приступили к оборудованию на отдельных участках (южнее Донецка и в районе Горловки) второго эшелона и отсечных позиций".

Напомним, как рассказывали в Минобороны, российские офицеры заставляют боевиков сдавать деньги для возмещения материального ущерба гражданским, чем пытаются скрыть преступления российских военных.