Заставляют сдавать деньги: разведка сообщила об "издевательствах" офицеров РФ над боевиками

В так называемых "ЛНР" и "ДНР" продолжает расти недовольство боевиков российскими офицерами. Дошло до того, что ради сокрытия преступлений против гражданского населения командование врага вымогает у подчиненных деньги для возмещения материального ущерба. Об этом заявляют в Министерстве обороны со ссылкой на разведку.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в соединениях и частях т.н. "1 и 2 АК" российско-оккупационных войск усиливаются антироссийские настроения.

"Личный состав возмущает введенная российским командованием практика принуждения сдавать деньги на возмещение материального ущерба гражданским лицам с целью сокрытия совершенных российскими военнослужащими правонарушений", – говорится в сообщении.

Также в разведке отмечают, что среди боевиков растет нетерпимость к произволу российских офицеров, о чем свидетельствует рост количества дезертирства с боевых постов, в т.ч. с оружием.

"В частности, в течение 13-15 мая самовольно оставили места несения службы 6 т.н. военнослужащих из состава одной из бригад "1 АК" и 11 из состава одного из полков "2 АК" российских оккупационных войск", – подчеркнули в Минобороны.

Недавно сообщалось, что на Донбассе боевик забил насмерть офицера. Бандиты возмущены своим командованием и решили занять себя самогоноварением.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.