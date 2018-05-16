Успешный рейд в тыл врага: ВСУ захватили оружие боевиков, появилось фото

Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам

Украинские военные захватили оружие боевиков на Донбассе в результате успешного рейда в тыл противника. Вооруженные силы Украины обзавелись трема российскими минометами. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что на Донбассе ситуация продолжает оставаться напряженной и ВСУ даже несут потери, но и не забывают мстить боевикам. Противник с наступлением темного времени суток вел прицельный огонь по нашим защитникам из оружия запрещенных калибров и в какой-то момент доигрался.

"В конце концов, одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

После удачного боя захваченное оружие отправлено в места отвода тяжелых вооружений для дальнейшего его изучения. Командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам.

Как сообщалось, недавно на Донбассе отличились пулеметчики ВСУ, нанеся потери боевикам. военные отметили действия командира отделения пулеметчиков одного из подразделений – бойцы жестко дали "по зубам" боевикам.

Отметим, что из-за интенсивных боевых действий за прошлую неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери. На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных. У украинской армии погибли два человека и ранения получили 23, а у боевиков дела куда хуже – 14 убитых и 30 раненых.