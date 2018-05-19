Боевики и Кремль реально верят в наступление ВСУ на Донбассе: Тымчук объяснил, что их так испугало

Боевики на Донбассе всерьез напуганы возможным, по мнению противника, наступлением украинской армии. Эти опасения разделяют и в Москве после получения Украиной летального оружия, заменой АТО на Операцию объединенных сил.

Об этом рассказал "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его мнению, окончательно закрепил опасения боевиков и Кремля приезд спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на Донбасс.

"Мы знаем, что за последний месяц было два ключевых события, которые заставили очень нервничать боевиков. Первое – это переформатирование АТО в ООС (Операция объединенных сил), которую в Кремле и этих "республиках" восприняли однозначно. Якобы идет подготовка Киева к силовому варианту решения проблем оккупированного Донбасса. Второе – это предоставление Украине летальных вооружений, в первую очередь ПТРК Javelin. Это было воспринято так, что Киев готовится уже завтра наступать по всем направлениям. И визит Волкера там как раз воспринимается в контексте этой общей парадигмы. То есть ожидание наступления ВСУ, и тут якобы приехал товарищ из Штатов, чтобы решать политические вопросы. Например, что делать дальше с Донбассом в контексте войсковой операции Вооруженных сил Украины. И это вызывает среди них крайне негативный резонанс", – рассказал Тымчук.

Он отметил, изначально разгоняемые слухи среди боевиков о якобы "наступлении" ВСУ в Киеве воспринимали как пропагандистский прием для мобилизации боевиков. Однако на деле вышло, что в такой сценарий реально верят в Москве, Донецке и Луганске.

"На самом высоком уровне они действительно боятся, что ВСУ уже завтра перейдут в наступление, и будет кровавая бойня на всей оккупированной территории", – подытожил нардеп.

Как рассказывал военно-политический эксперт Александр Коваленко, Javelin на вооружении ВСУ это серьезный деморализующий фактор для оккупационных сил. Он уверен, что кошмар российских танкистов близок. Эксперт считает, что летальное оружие от США – это очередной точечный болезненный удар по изношенной нервной системе "русского мира".