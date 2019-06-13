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Боевики "ЛНР" стягивают бронетехнику и тяжелые минометы на Бахмутку – возможно обострение

13 июня, 04:30

Активные обстрелы позиций ОС могут начаться у Новотошковки и Крымского

Facebook ОК "Север"
Facebook ОК "Север".

После обострения ситуации в районе Попасной , контролируемой украинскими военными, боевики т.наз. "ЛНР"  решили усилить свои позиции на Стахановском "балконе" и в районе трассы "Бахмутка", которая связывает украинский Северодонецк и оккупированный противником Луганск.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ранее было замечено оборудование новых позиций и опорных пунктов оккупантов в районе Сентяновки, Петровенек и Голубовского. Кроме того, противник начал перекатом перебрасывать в район "Стахановского балкона" дополнительные огневые средства.

Между Сентяновкой и Петровеньками зафиксированы три единицы 120-мм миномётов на скрытой огневой позиции, ещё пара – севернее Дачного в зарослях возле Луганки, там же – несколько бронированных тягачей с оружием МТ-ЛБ. Вполне возможно, в скором времени противник начнет активные обстрелы по позициям Объединенных сил у Новотошковки и Крымского (также расположенных в районе Бахмутки), делает вывод координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса от Попасной и до Азова .

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что боевики "ЛНР" что-то замышляют: стягивают силы на Стахановско-Алчевский выступ . Они активно насыщают передний край дополнительными огневыми средствами.


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Тег Тымчук, бахмутка, Крымское, Новотошковское, Стахановский балкон

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