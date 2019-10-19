Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Боевики на Донбассе продолжают бить по украинским военным из запрещенного оружия

19 октября, 07:22

Боевики использовали минометы калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы различных систем

/ Фото: Getty Images

За прошедшие сутки, 18 октября, боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

  • четыре раза у Водяного на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов;
  • у Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
  • в районе Березовой и Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

Реклама

  • дважды у Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
  • неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
  • За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
  • С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Северо":

  • трижды вблизи Золотого – из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
  • в районе Зайцевого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В тренде
Что скрывают за колючей проволокой Зоны отчуждения: спецрепортаж "По следам тайны Чернобыля"

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики были приведены в полную боеготовность. 14 октября на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. Действия боевиков "Л/ДНР" контролирует комиссия Южного военного округа РФ из Ростова.

В свою очередь в ВСУ рассказали о грядущей широкомасштабной военной агрессии России на границе с Беларусью и Бессарабией. Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран озвучил тревожные новости для Украины.

А тем временем на Донбассе по-прежнему напряженная обстановка. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетей
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетейЗапорожье
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020
Онлайн-трансляция заседание Верховной Рады: на повестке дня госбюджет-2020Политика
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла Рада
Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла РадаЭкономика
В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девушек-подростков
В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девушек-подростковОдесса
Россия ввела огромные штрафы для боевиков
Россия ввела огромные штрафы для боевиков "Л/ДНР": появились подробностиДонбасс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...