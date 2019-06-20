Боевики нагнетают обстановку на Донбассе: названы самые горячие участки фронта

Противник серьезно нарастил число ударов по позициям ВСУ, сообщает Информсопротивление

Фото: Facebook

За прошлую неделю (10-16 июня) интенсивность нанесения огневых ударов со стороны оккупационных формирований РФ на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории существенно возросла.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, всего в этот период подразделения 1-й и 2-й оперативных группировок российских оккупационных войск (1-й и 2-й армейские корпуса т.наз "Л/ДНР") осуществили более 130 огневых налетов ( за прошлый недельный период 3-9 июня – до 80 ).

Основными участками огневой активности оккупационных формирований были — район Станицы Луганской, участок между Крымским и Новотошковкой, р-н Попасной, Светлодарская дуга, северные и северо-западные окраины Горловки, район Новгородского, р-н Авдеевки, участок от Песок до Марьинки, р-н Докучаевска, Мариупольское направление (от Павлополя до побережья), рассказал координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе боевики атакуют из "запрещенной" зоны .

Также Тымчук сообщал об "огневом терроре" под Авдеевкой и дерзких налетах боевиков .

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