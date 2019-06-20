Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Боевики нагнетают обстановку на Донбассе: названы самые горячие участки фронта

20 июня, 04:30

Противник серьезно нарастил число ударов по позициям ВСУ, сообщает Информсопротивление

Фото: Facebook

За прошлую неделю (10-16 июня) интенсивность нанесения огневых ударов со стороны оккупационных формирований РФ на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории существенно возросла.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, всего в этот период подразделения 1-й и 2-й оперативных группировок российских оккупационных войск (1-й и 2-й армейские корпуса т.наз "Л/ДНР") осуществили более 130 огневых налетов ( за прошлый недельный период 3-9 июня – до 80 ).

Основными участками огневой активности оккупационных формирований были — район Станицы Луганской, участок между Крымским и Новотошковкой, р-н Попасной, Светлодарская дуга, северные и северо-западные окраины Горловки, район Новгородского, р-н Авдеевки, участок от Песок до Марьинки, р-н Докучаевска, Мариупольское направление (от Павлополя до побережья), рассказал координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Донбассе боевики атакуют из "запрещенной" зоны .

Также Тымчук сообщал об "огневом терроре" под Авдеевкой и дерзких налетах боевиков .


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег провокации, обстрелы, Тымчук, боевики Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики нагнетают обстановку на Донбассе: названы самые горячие участки фронта". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия контролирует боевиков "Л/ДНР": военный эксперт нашел еще одно доказательство

16 июня, 03:00

Учения в 1-м и 2-м АК проходят по единому плану с Министерством обороны РФ

"Морпехов ДНР" продолжает косить СПИД: командование хочет избавиться от десятка больных

15 июня, 04:30

Медики и командование полка пытаются скрыть информацию от широкой общественности

Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ

14 июня, 04:30

Участились попытки просачивания ДРГ в "серую" зону

Боевики "ЛНР" стягивают бронетехнику и тяжелые минометы на Бахмутку – возможно обострение

13 июня, 04:30

Активные обстрелы позиций ОС могут начаться у Новотошковки и Крымского

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

В квартире с Тымчуком находилась его жена - Геращенко

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Боевики "ЛНР" стягивают бронетехнику на Бахмутку

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд арестовал мошенника

Легендарная модель авто исчезнет с рынка

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Названы 11 ранних симптомов рака

Куркума спасет больные суставы

Названа нация, которая напивается больше всех в мире
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь