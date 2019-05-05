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Боевики стягивают на передовую тяжелое оружие: военный эксперт назвал "горячие" точки на Донбассе

5 мая, 04:30

Полыхают Светлодарская дуга и окрестности Горловки и Донецка, говорит Тымчук

Российский танк у боевиков REUTERS/Alexander Ermochenko
Российский танк у боевиков REUTERS/Alexander Ermochenko.

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать позиции Объединённых сил и населённые пункты в районе линии разграничения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, число обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупантов составляет до 20 в сутки. При этом противник применяет автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, штатное вооружение бронемашин, в отдельных случаях – 82-мм миномёты (в том числе автоматические), 120-мм миномёты, зенитные установки типа ЗУ-23-2, 122-мм ствольную артиллерию и ПТРК.

Наибольшую огневую активность оккупанты проявляют в районе Светлодарской дуги (включая окрестности Попасной и Первомайска), на северных и северо-западных окраинах Горловки и Донецка, в районе Докучаевска и на отрезке от Чермалыка до побережья Азовского моря.

Сразу на нескольких участках отмечается количественное и качественное усиление огневых средств. В частности, отмечается скрытая переброска противником в непосредственную близость от линии разграничения подразделений 82-мм и 120-мм миномётов (в основном отдельных взводов и батарей – от 1-2 до 3-4-х единиц минометов) и оборудования в каждом случае по нескольким скрытым огневым позициям для них, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее Тымчук сообщал, что боевики активно взялись за укрепление позиций , поскольку боятся наступления ВСУ.

А офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщал, что потери боевиков в апреле-2019 составили 250 человек ранеными и убитыми .

Также было опубликовано видео уничтожения блиндажа боевиков .


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Тег оружие, Тымчук, минометы, передовая, боевики Донбасса

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