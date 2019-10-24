Боевики ударили под Донецком и на Светлодарской дуге: ранен боец ВСУ

На передовой у Луганского и Троицкого было "жарко"

Facebook Оперативное командование "Север"

В ходе текущих суток боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня – обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Марьинки с направления Трудовская – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза неподалеку Талаковки с направления Пикузы – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;

- у Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку Славного с направления Оленевки – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;

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- вблизи Авдеевки с направления Яковлевка – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов наших позиций:

- у Золотого-4 (не участок разведения) с направления Золотого-5 – из автоматических гранатометов;

- неподалеку Зайцево – из стрелкового оружия;

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- дважды вблизи Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

- у Троицкого с направления Калиновой – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, российские оккупанты прибегли к провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил.

Сегодня, около 10:30, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2500 метров. По тактико-техническим характеристикам, выстрел из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета – 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, на Донбассе украинская армия снова понесла потери – 23 октября погиб боец Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков .

Примечательно, что штаб Объединенных сил сообщал об отсутствии потерь у сил ООС в зоне боевых действий на Донбассе 23 октября. В то же время военные отмечают, что боевики не прекращают обстрелы – в ход пошло запрещенное оружие. Всего было зафиксировано 22 вражеских обстрела.

А вот 22 октября было 24 обстрела и серьезные потери ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

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