Боевики ударили под Донецком и на Светлодарской дуге: ранен боец ВСУ

В ходе текущих суток боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня – обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды вблизи Марьинки с направления Трудовская – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Талаковки с направления Пикузы – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;
- у Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Славного с направления Оленевки – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
- вблизи Авдеевки с направления Яковлевка – из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов наших позиций:
- у Золотого-4 (не участок разведения) с направления Золотого-5 – из автоматических гранатометов;
- неподалеку Зайцево – из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- у Троицкого с направления Калиновой – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, российские оккупанты прибегли к провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил.
Сегодня, около 10:30, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.
Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более 2500 метров. По тактико-техническим характеристикам, выстрел из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета – 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).
В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранение получил один военнослужащий Объединенных сил, говорится в сообщении штаба ООС.
Напомним, на Донбассе украинская армия снова понесла потери – 23 октября погиб боец Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков .
Примечательно, что штаб Объединенных сил сообщал об отсутствии потерь у сил ООС в зоне боевых действий на Донбассе 23 октября. В то же время военные отмечают, что боевики не прекращают обстрелы – в ход пошло запрещенное оружие. Всего было зафиксировано 22 вражеских обстрела.
А вот 22 октября было 24 обстрела и серьезные потери ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.
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