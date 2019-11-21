Бог комитета: экс-"слуга народа" рассказала о методах Геруса

Анну Скороход исключили из фракции, но членом энергетического комитета она осталась

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус принуждал членов комитета к голосованию.

Об этом рассказала исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход , которая также является членом данного комитета.

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"Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – заявила Скороход.

Напомним, ранее Анна Скороход заявила, что "слуги народа" якобы получали зарплату в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

Также напомним, что 31 октября Герус выступал во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа, и Скороход уличила его в манипуляциях и несоблюдении договоренностей, достигнутых на заседании энергетического комитета, после чего расплакалась прямо в сессионном зале:

Видео: Верховная Рада

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