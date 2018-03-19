Более полусотни населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды в Украине

Сегодня, 20:24

Вместе с тем, движение транспорта на автомобильных дорогах страны обеспечено

фото AFP
фото AFP

По состоянию на 17.00 понедельника, 19 марта, опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, небольшой снег идет в Донецкой и Ивано-Франковской областях, однако 59 населенных пунктов в 7 областях страны остаются обесточенными.

"Остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 7 областях (Днепропетровская – 16, Донецкая – 16, Запорожская – 16 Николаевская – 4, Одесская – 4, Херсонская – 2 и Кировоградская – 1)", – сообщает в понедельник вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

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Вместе с тем, движение транспорта на автомобильных дорогах страны обеспечено. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Укравтодора привлечены 2 тыс. 479 человек и 1 тыс. 923 единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Тем временем синоптики рассказали, когда ждать потепления. Потепление придет с запада и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" публиковал прогноз погоды до 21 марта.
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Источник:

"Сегодня"

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