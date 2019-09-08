Большая разборка: что такое брачный контракт и как его заключают в Украине

Что можно прописать в договоре и как он действует после расторжения брака

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В тонкостях брачных соглашений новости "Сегодня" разбирались при поддержке директора юркомпании "Прима лидер групп", адвоката Дины Дрыжаковой.

Что такое брачный контракт

Брачный контракт — это соглашение между супругами, которое предоставляет возможность учесть интересы обоих сторон и избежать спорных моментов в случае раздела имущества в суде. И от того, как грамотно будет оформлен брачный контракт, зависит, как будут решены вопросы между бывшими супругами.

В нашей стране брачные договоры начали заключать с 2004 года, когда в силу вступил новый Семейный кодекс. Сейчас такой договор вступает в силу при регистрации брака. Стоит отметить, что на данный момент заключение брачных контрактов не является распространенной практикой. В целом, право на заключение брачного договора имеют исключительно граждане, подавшие заявление о регистрации брака, а также лица, уже состоящие в законном браке. Если в брак вступает несовершеннолетнее лицо, которое изъявило желание заключить брачный договор, то такое лицо должно иметь письменное разрешение родителей или попечителя, заверенное нотариусом. Если же брачный договор был заключен до регистрации брака, то он вступает в силу в день регистрации брака. В случае заключения брачного договора между уже супругами — в день нотариального удостоверения.

Как и где возникла традиция составлять договор

Брачный контракт возник в Древнем Риме и Греции. Здесь женщины и мужчины перед бракосочетанием заключали договор, где описывали отношения по имуществу. Также оговаривали условия наследования по совместно нажитому имуществу. Эта перестраховка распространялась до христианства. Далее "священный союз" заключался церковью. А в Англии долгое время собственность супругов принадлежала мужу. Он владел даже тем, чем владела жена до брака. Но развитие капитализма изменило этот порядок: в 1882-м парламент утвердил закон "О собственности замужних женщин". Женщина имела право осуществлять сделки по своей собственности и право завещать ее кому угодно. При этом в мусульманском мире также требуется заключение брачного контракта, где перечисляется количество имущества, которое передает жених невесте как свадебный подарок. Договор составляется при поверенных невесты и жениха, родового управления, свидетелей и представителя духовенства — муллы, который исполняет функции нотариуса.

Какие стороны жизни регулирует контракт

В договоре может быть установлен общий срок его действия, сроки действия отдельных прав и обязанностей. Стороны могут, например, предусмотреть, что правовой режим имущества, установленный в договоре, будет действовать 5 лет после заключения брака.

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Также в брачном договоре может быть установлено действие договора или отдельных его условий и после прекращения брака. Например, стороны могут договориться, что в случае расторжения брака в течение года одна из сторон будет предоставлять материальное содержание другому. Семейным кодексом Украины предусмотрено, что брачным договором регулируются имущественные права и обязанности сторон не только как супругов, но и родителей. Но договор не может регулировать личные отношения между супругами и с детьми. Важно учитывать и тот факт, что договор не может уменьшать объема прав ребенка, а также ставить одного из супругов в невыгодное материальное положение.

Еще в контракте не может передаваться в собственность одному из супругов имущество, право на которое подлежит госрегистрации. Например, в брачном договоре не может быть отмечено, что мужчина дарит жене квартиру. Такой договор дарования должен быть отдельно заключен и удостоверен нотариально. Важной особенностью договора является то, что имущественные права и обязанности супругов могут быть определены иначе, чем это предусмотрено общими правилами семейного законодательства. К примеру, может быть установлено, что определенное имущество, что принадлежало одному из супругов до брака или будет получено в браке в дар, станет их общей совместимой собственностью; может быть предусмотрен порядок погашения долгов каждого из супругов за счет общего или раздельного имущества.

Как и по каким причинам муж и жена могут расторгнуть брачный контракт

Важно помнить, что брачный договор в Украине можно расторгнуть только в судебном порядке. Для этого надо обратиться в суд с исковым заявлением. Но такой шаг можно сделать, пока положения договора действительны. То есть если договор бессрочный, значит — в любой момент до момента расторжения брака. А если срочный, то до окончания срока его действия. При этом в ст. 102 Семейного кодекса Украины обобщены причины, по которым брачный контакт может быть расторгнут. Эти формулировки такие: "По причинам, которые имеют существенное значение". Но оценка "существенности" производится судом на собственное усмотрение.

Стоит отметить, что условия заключенного договора при взаимном согласии супругов могут быть изменены. Такое соглашение об изменении брачного договора, как и сам договор, заверяется нотариально. Также стороны могут отказаться от брачного договора, контракт может быть разорван или признан судом недействительным. Но одностороннее изменение договора возможно только по решению суда, если этого требуют интересы одной из сторон контракта, несовершеннолетних детей, совершеннолетних и нетрудоспособных детей.

Есть ли какие-то альтернативы контракту

Согласно законам Украины, имущество, приобретенное супругами в браке, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них по уважительной причине (учеба, ведение домохозяйства, присмотр за детьми, болезнь) не имел самостоятельного заработка (дохода). Как известно, в случае раздела имущества, что является объектом права общей совместной собственности супругов, части имущества жены и мужа являются равными, если другое не определено договоренностью между ними или брачным договором. Иногда супруги после развода пытаются мирным путем согласовать вопрос по разделу общего имущества. Решение такого вопроса осуществляется путем заключения между ними договора о разделении имущества.

В целом в Семейном кодексе установлено, что договор о разделении жилого дома, квартиры, другого недвижимого имущества, а также о выделении недвижимого имущества жене, мужу из состава всего имущества супругов, должен удостоверяться нотариально. Это значит, что если договор касается разделения недвижимого имущества, он обязательно должен быть нотариально удостоверен. В то же время законодательство не содержит спецнорм относительно формы договора, предметом которого не является недвижимость. Тогда следует руководствоваться общими правилами, что определены в Гражданском кодексе.

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