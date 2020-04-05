Больше 10 градусов тепла: синоптики порадовали прогнозом погоды

Теплее всего будет на Закарпатье, а прохладней всего в Сумской области

В Украине теплеет с каждым днем и пока никаких дождей. 5 апреля ожидается больше десяти градусов тепла, а местами будет доходить до 15-17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны градусы будут немного отличаться: в основном там 11-13 тепла, но в Волынской и Львовской областях до +14, а на Закарпатье и вовсе до 17 градусов.

В центральных, восточных, и северных областях 10-13 градусов, в Днепропетровской области до +15. В Киеве 10-12 тепла и солнечно.

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Самой весенней будет погода на юге – там во всех областях в районе 15 градусов и без осадков.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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