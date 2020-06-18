Больше велосипедов и меньше офисов: как изменятся города после карантина

Во время карантина количество велосипедистов в Киеве увеличилась в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом

Пандемия коронавируса и последующий карантин повлияли на все страны мира. Изменения коснулись всех сфер – от экономики и до привычек людей.

Западные и европейские урбанисты уверены, что наибольшее влияние карантин оказал на мегаполисы, где ритм жизни существенно изменился. Крупным городам пришлось значительно переформатироваться: многие люди вместо столпотворений и общественного транспорта отдали предпочтение велосипедам, большинство работает удаленно из дому, а спрос на недвижимость в пригороде растет.

Поэтому специалисты из других стран уверены, что офисов в мегаполисах станет меньше, а экологичного транспорта – больше. Мы решили разузнать, как же карантин изменит украинские города, ведь определенные тенденции заметны и у нас. Например, киевляне начали массово пересаживаться на велосипеды и искать частные дома в пригороде.

Что будет с офисами в Украине

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Мы расспросили украинских урбанистов о том, как же изменится жизнь в городах, ведь опыт европейских и западных стран отличается от нашего.

Влад Самойленко, глава ОО "Урбан Крю", аналитик ОО "ЦЕИД", рассказывает, что на западе города гораздо быстрее и лучше реагировали на COVID-19 непосредственно в период массовых заражений. Десятки городов Европы и США смогли оперативно:

сохранить работу общественного транспорта: обезопасить водителей и пассажиров через изменение системы входов / выходов, контактов и дистанций друг с другом;

увеличили пешеходные пространства и расширили тротуары;

организовали десятки и сотни километров временных или постоянных велодорожек, использовав "лишнее пространство" или полосы частного транспорта.

"Дополнительное внимание и ценность приобретут "зеленые зоны": парки, скверы. По планированию районов и логистики – не первый год мэры развитых городов объявляли об организации пространства таким образом, чтобы горожане имели возможность работать, отдыхать, иметь места для шопинга и парковые зоны в максимальной близости к своему дому. Из показательного и понятного: мэр Парижа пообещала создать "город 15 минут", концепт которого – в середине большого города организовать "мини города", где жилые кварталы имеют необходимую социальную инфраструктуру (школы, сады), рабочие места, магазины, парки, ТЦ, ТРЦ, бизнес-центры объединены с транспортно-пересадочными хабами", — говорит Самойленко.

Он добавил, что пандемия дала возможность работодателям переоценить потребности в количестве территории для офисов и уменьшила необходимость пребывания большого количества персонала одновременно в одном помещении. Есть задачи, которые часть персонала может выполнять автономно от офисов.

Дмитрий Макагон, инженер, урбанист, отмечает, что даже до пандемии украинцы двигались к тому, что становилось все больше фрилансеров, и тех, кто работает дома.

"Сейчас большая часть людей работает в офисах, и оказалось, что очень много процессов можно выполнять у себя дома и для этого нужен только компьютер. Процесс ухода от офисов был и раньше. Формат будет немного меняться, но полностью офисы не исчезнут и радикальных изменений ожидать не стоит", — говорит Макагон.

Будут ли люди уезжать из городов

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Мы уже рассказывали, что с начала карантина резко вырос спрос на аренду частных домов. Украинцы ищут коттеджи и дачи в пригороде. Основной запрос на срок аренды – от полугода и больше. Растет и заинтересованность украинцев в покупке недвижимости в пригороде.

Анастасия Боброва, аналитик и руководительница проектов Аналитического центра CEDOS, редактор украинской урбанистической платформы Mistosite, говорит, что, возможно, страх больших скоплений людей в больших городах будет побуждать некоторых переезжать за город.

"Однако, это не столько касается желания переехать, сколько возможности. Люди с невысокими доходами не смогут себе этого позволить, даже если захотят. В Украине таких людей много. По данным социологических опросов, которые проводили во время карантина, у около 60% населения Украины сбережений хватит только на месяц, если они потеряют доход", — отметила Боброва.

Дмитрий Макагон отмечает, что спрос на недвижимость за городом действительно увеличился, а некоторые пригородные ЖК даже установили рекорды по продажам в апреле.

"Это может быть не совсем показательно, потому что в момент кризиса люди, которые имели какие-то сбережения, испугались, что деньги могут обесцениться, решили их куда-то вложить. Пока недвижимость в городах сильно дороже, чем в пригороде, это значит, что спрос на загородную недвижимость будет расти. Влияет и то, что с каждым годом города становятся все менее комфортными для жизни, они перегружены трафиком, у них плохая экология, а когда еще и дома сидеть нужно, то делать это гораздо лучше где-то на природе, чем в квартирах", — поясняет Макагон.

Самойленко говорит, что уже в апреле заметил всплеск интереса к жилью за городом. Т. к. люди оценили жизнь в ограниченном жилом пространстве и плотной застройке, когда нельзя добраться ни к лесам, ни к паркам, ни к водоемам.

"Однако в мае уже существенно уменьшился интерес к приобретению земельных участков. Хотя краткосрочная аренда домов за городом рядом с лесами, полями пока держится, но этому процессу, кроме надоедания пребывания между высотными застройками городов, способствовало и постепенное потепление. Так как пандемия продолжается, то определенная часть горожан в 2020 году будет пытаться приобрести себе земли/дома или как для альтернативного проживания (дача), или постоянного. Однако не думаю, что это будет большой процент жителей, а лишь те, кто может в условиях кризиса себе это финансово позволить", — говорит Самойленко.

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Урбанист добавил, что в последние десятилетия в Украине лишь усиливается урбанизация и увеличение городов из-за оттока в мегаполисы. Сейчас в городах проживает 56% людей на планете, а по прогнозам экспертов (сделанных до COVID-19), к 2050 году эта цифра должна вырасти до 68%.

"Я думаю, что процесс урбанизации замедлится и в отдельных странах/городах остановится, но существенной переориентации не произойдет. В украинских городах процесс массового переезда горожан в пригороды может произойти только после того, как в пригородах будут хорошая социальная инфраструктура, рабочие места, и когда произойдет транспортный коллапс. Когда любители передвигаться частным транспортом не смогут ездить по городу без значительных затрат времени и на поездку в центр водители будут тратить 1,5-2 и более часов своего времени. И к этому коллапсу, например, в Киеве мы уже почти подошли. То есть для киевлян не коронавирус может стать толчком для переезда за город, а экономически-транспортные причины", — поясняет Самойленко.

Как сделать украинские города более удобными

Карантин вскрыл множество проблем украинских городов. Так, после того, как в Киеве закрыли метро и ограничили доступ к другому общественному транспорту, город просто остановился, ведь люди не могли доехать даже к местам работы.

Анастасия Боброва добавляет, что во время пандемии и карантина в украинских городах стали более заметны проблемы в сферах социальной защиты, жилищной и транспортной политики. Сильнее всего карантин задел бездомных, пожилых, бедных людей, людей с инвалидностью, неформально занятых людей, мигрантов.

"Только в Киеве несколько тысяч бездомных не могли самоизолироваться во время карантина и не имели постоянного доступа к воде и мылу. Более того, волонтеры и общественные организации, которые помогают бездомным в Киеве, не вошли в перечень тех, кто мог получить пропуски для общественного транспорта, что значительно осложнило их работу. Еще одной уязвимой группой стали люди, которые арендуют жилье в крупных городах. Для владельцев жилья на время карантина в Украине приостановили выплаты по ипотеке и взыскание штрафов за неуплату коммунальных услуг. В то же время арендаторам оставалось только рассчитывать на частные договоренности с арендодателями о скидках на оплату жилья. Кроме этого, арендаторы тратят существенно большую долю своего дохода на жилье, чем собственники, и поэтому более уязвимыми потерять крышу над головой, если их доходы изменятся", — поясняет Боброва.

Эксперт добавляет, что закрытие метро в Киеве в начале карантина лишь подчеркнуло то, что система наземного общественного транспорта столицы ориентирована преимущественно на подвоз к станциям метро. И без подземки не может справиться с таким количеством пассажиров. Киев — сравнительно автоцентричный город, и во время карантина люди, которые имели личное авто, могли свободно передвигаться, отдыхать за городом, посещать родных в других городах, что только углубило имеющиеся неровности между теми, у кого есть авто, и теми, у кого его нет.

"В сфере транспорта нужно приоритезировать развитие общественного транспорта и альтернативной мобильности. Однако существует риск, что после окончания карантина люди будут бояться пользоваться общественным транспортом, поскольку в нем сложно сохранять дистанцию. Поэтому большим городам стоит также развивать велоинфраструктуру. Во время карантина, по подсчетам общественной организации U-cycle, количество велосипедистов в Киеве увеличилось в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Важно, поощрять людей меньше пользоваться частными автомобилями. Такие решения являются экологически устойчивыми, а также экономически выгодными", — говорит Боброва.

Она добавила, что органы власти должны направить ресурсы на поддержку уязвимых групп населения. Поскольку, чем больше люди социально уязвимыми, тем больше их шансы заболеть. Например, необходимо открыть больше муниципальных приютов для бездомных (сейчас в Киеве такое убежище только одно и в нем всего 150 мест). Развивать и улучшать систему бесплатных общественных туалетов в городах. Создавать комплексные программы по реинтеграции бездомных, чтобы восстановить их социальные связи и помочь найти работу.

В то же время Влад Самойленко поясняет, что Украина сильно отстает по удобству городов от европейских стран, поэтому нужно адаптировать те решения, которые уже показали свою эффективность. Урбанист считает, что нужно уменьшать темпы тотальной застройки, чтобы сохранить зеленые зоны. Также нужно проводить децентрализацию в городах, т. к. районные советы или советы микрорайонов более эффективны в планировании территории.

"В городах должно быть создано/восстановлено больше маршрутов рельсового общественного и остального наземного транспорта: трамваи, электрички и трамвайные, автобусные линии с достаточным количеством крупногабаритного подвижного состава. Закрывать метро было ошибкой. В городе нет альтернативы общественному транспорту для перевозки большого количества людей. Однако общественный транспорт должен быть комфортным, курсировать часто и с короткими интервалами и покрывать большинство улиц/кварталов города", — говорит Самойленко.

Он добавил, что также нужно создавать сети полноценных велодорожек, т. к. если передвижение на велосипеде по городу будет безопасным, больше пассажиров пересядет на экологический транспорт.

"Для уменьшения скоплений людей и сохранения дистанций пешеходные площади и тротуары должны быть шире. В условиях, когда запаркованы тротуары, целые площади, городские администрации должны исключить запаркованность тротуаров, наземных переходов, улиц с интенсивным пешеходным трафиком. Также нужно ввести в работу электронные билеты и бесконтактные способы оплаты за проезд во всех видах перевозок: как городских, так и междугородных", — говорит Самойленко.

Урбанист подытожил, что города, особенно на период пандемии, должны сохранить и развивать общественный транспорт, увеличить парковые зоны, обеспечить пешеходов и велосипедистов достаточным безопасным пространством, где можно избегать тесного контакта друг с другом.

О том, как мир выходит из карантина смотрите в сюжете "Сегодня":

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