Больше всего "пострадает" запад Украины: прогноз погоды на воскресенье

Непогода в Украине продолжит бушевать и сегодня. В последний день мая почти на всей территории страны дожди с грозами, на западе сильные осадки. Температура воздуха будет колебаться от 14 до 23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Так, хуже всего погода сегодня будет на западе страны: там синоптики обещают сильные дожди. В связи с сильными осадками на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 – 1,5 м, на отдельных участках до 2 м, местами начальное затопление заводей, сельскохозяйственных территорий. Возможное формирование значительного местного, склонного стока. И по температуре воздуха там будет свежее всего – от 14 до 18 градусов.

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В центральных и северных областях, в том числе и в Киеве, 16-18 градусов (в Полтавской и Днепропетровской областях до +20) и везде дожди с грозами.

Мокро будет на юге и востоке, но там температура воздуха выше – 21-23 градуса.

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

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А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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