Бомбы, метлы, шашлыки и шампанское: что нужно знать о празднике 1 мая

В связи с карантином, который продлили до 11 мая, первый день мая 2020-го станет первым за много лет Первомаем, когда люди не смогут выйти на улицы. Причем, не только в нашей стране. А ведь редкий Первомай обходился без того, чтобы анархисты не подрались с полицейскими, как в Берлине, или без массовых уличных танцев, как в Гаване. Да и в Украине еще пару лет назад по Крещатику проходили демонстрации профсоюзов. Какова история этого праздника и почему он так важен для людей, живущих в разных уголках мира, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

За 8-часовой рабочий день

Сегодня, кроме 8-часового рабочего дня, у всех нас есть еще и оплаченный отпуск, а также прочие блага, предусмотренные трудовым законодательством. Так что нам трудно представить полную лишений и тяжелого бессмысленного труда жизнь рабочего в конце XIX века, который должен был вкалывать за довольно мизерную плату по 12-14 часов в день. 1 мая 1886 года стал днем, когда американские рабочие впервые вышли на забастовку с требованиями 8-часового рабочего дня.

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Требуя от работодателей соблюдать свои трудовые и социальные права, 1 мая 1886 года американские анархисты вывели рабочих на улицы Чикаго, Детройта, Нью-Йорка и ряда канадских городов. Они вдохновлялись митингом, который за тридцать лет до этого, 21 апреля 1856-го, провели рабочие Австралии.

Митинги были разогнаны полицией, причем в Чикаго, где выступления были самыми массовыми (бастовали порядка 40 тыс. рабочих), полицейские застрелили четверых митингующих. На следующем митинге, который состоялся 4 мая, специально обученный провокатор бросил бомбу в полицейского, после чего началась бойня. Любопытно, что при этом полицейские, еще не имеющие опыта разгона массовых демонстраций, перестреляли немало своих.

Полиция без разбора хватала всех анархистов, и восьмерых приговорили к повешению как организаторов теракта с бомбой – причем в столкновениях 4 мая на Хэймаркет-сквер принимал участие только один из них. Повесили четверых: Августа Списа, Альберта Парсонса, Адольфа Фишера и Джорджа Энгела, остальные отправились на каторгу. В 2004 году Чикагским мученикам, как назвали казненных анархистов, был поставлен памятник.

В память о Чикагских мучениках Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. В 1890 году демонстрации рабочих в честь этого праздника впервые прошли в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Норвегии, Франции и Швеции. (В Великобритании – 4 мая).

Гравюра 1886 года. Фото: Википедия

Российские левые отпраздновали этот день забастовкой в Варшаве, в самой России Первомай отмечался с 1891 года т.н. маевками – загородными пикниками для прикрытия политических собраний. Так удачно совпало, что традиция Первомайских гуляний прижилась в Москве еще с легкой руки Петра Первого. В Советском Союзе праздник получил статус государственного и название День международной солидарности трудящихся 1 мая. Но во времена позднего социализма именно пикник, организованный за городом – в лесу или на даче – стал для советских граждан смыслообразующим.

Так что у этого праздника совсем не обязательно было и есть политическое лицо. Но иногда, хотя бы из чувства простой благодарности, стоит помнить о том, что наше с вами право на достойный труд добывалось кровью.

Праздник немецких ведьм и финских студентов

Праздник 1 мая был хорошо известен и любим еще задолго до того, как на земле был построен первый завод, где у станка встал первый рабочий. Как древний праздник весны, когда природа пробуждается после зимней спячки, он восходит еще к античным временам. Такие парадоксы любил писатель Виктор Пелевин, который в лучших своих книгах срастил сперва советскую идеологию, а затем и капиталистическую с мифами язычества.

День труда (как сегодня официально называется в Украине праздник 1 мая) для древних римлян был днем жертвоприношения в честь богини плодородия Майи, возлюбленной Зевса и матери Гермеса. Именем этой богини, собственно, и назван последний весенний месяц и первый месяц посевных работ. В этот день обитатели Древнего Рима уходили праздновать в леса и поля – как через много веков их далекие потомки, собиравшиеся на маевках.

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Ну и куда же без Вальпургиевой ночи, которая так влечет к пресловутой Лысой горе романтически настроенных юношей и девушек в черном, вдохновленных готическим роком и книжками популярной философии нью-эйдж. Скажем спасибо английской монахине Святой Вальпургии Уимбурнской, которая приехала в Германию в 748 году, чтобы основать монастырь, после чего благополучно скончалась 25 февраля 777 года в Хайденхайме. Так получилось, что через столетие призрак монахини, потревоженный строителями, которые ремонтировали здание монастыря, стал являться каждую ночь как раз на 1 мая. Что и положило начало крестьянскому поверью о Первомайской ночи как о празднике ведьм, которые слетались на метлах и на козлах на легендарную гору Брокен.

Кроме того, в средневековой Европе на 30 апреля приходился конец административного года, когда крестьяне выбирали нового старейшину своей общины, что также отмечалось народными праздниками с непременными кострами в полях. В Финляндии такое празднество уже к двадцатым годам XX века стало студенческим праздником, что официально было закреплено в 1979 году. Праздник "Ваппу", который отмечается традиционным карнавалом, начинается вечером 30 апреля, когда ровно в 18:00 на Рыночной площади Хельсинки студенты водружают на статую фонтана белую студенческую шапку и открывают бутылки с шампанским. Вот уже семьдесят лет карнавалы на праздник "Ваппу" собирают 20-30 тыс. человек.

Напомним, что, помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2020-го будет еще два официальных государственных праздника,, которые являются выходными днями. Так, День труда удачно выпадает на пятницу. Так что в общей сложности на майские праздники получится погулять целых три дня подряд: с пятницы по воскресенье. В свою очередь, 9 мая – День победы, приходится на субботу. А значит, ближайший понедельник, 11 мая, тоже будет выходным. Кроме того, предпраздничный день 8 мая будет укороченным на 1 час.

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