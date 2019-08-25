Бортпроводница ярко поздравила пассажиров с Днем Независимости: видео

Фото: скриншот

На борту самолета одной из украинских авиакомпаний в честь Дня независимости Украины, который празднуется 24 августа, стюардесса спела пассажирам Гимн Украины. Об этом в Facebook написал журналист Reuters Сергей Каразий, который опубликовал соответствующее видео.

"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей", – прокомментировал видео Каразий.

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Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

В Киеве в торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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