Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Бойцы ООС рассказали "Сегодня" о своих формулах Независимости Украины

25 августа, 00:12

Военнослужащие говорят, что главное для них – крепкая армия и надежный тыл дома

На этой неделе команда "Сегодня" провела трехдневный марафон, посвященный Дню Независимости и Дню государственного флага.

Кроме того, "Сегодня" учредили новый праздник – День Украинца.

А накануне мы рассказали о национальном рекорде, установленном журналистами "Сегодня".

Преодолев тысячи километров и немало преград, корреспонденты одновременно установили флаги в шести крайних точках Украины.

А еще мы выводили формулу независимости каждого из нас. Украинцы делились своими идеями в соцсетях, используя хэштег #формуланезалежності

О формуле Независимости военкор Александр Махов расспросил у тех, кто защищает страну на передовой.

Там "Сегодня" познакомились с военнослужащим Игорем Машковским. Он уже 5 лет рассматривает оккупантов из бойницы окопа.

"Укрепляются по чуть-чуть, окапываются", - говорит Игорь Машковский.

Реклама

Для Игоря – это уже пятая я ротация на передовой. Сначала был мобилизован, а затем подписал контракт.

"Каждый устает от войны, но если не защищать нашу землю, то есть, если я не приеду сюда на следующий раз, то некому будет защищать ее просто", - считает военнослужащий Игорь Машковский.

Дома Игоря ждут жена и четверо детей. Младшая дочь родилась полгода назад, когда армеец был на фронте. Дрожащими руками он листает ее фотографии в телефоне.

"Дочь я не видел еще пока. Уже когда ротация будет, то приеду, обниму, поцелую", – говорит Игорь.

В тренде
Все о праздновании Дня Независимости Украины: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

По возможности он разговаривает с родными прямо с передовой через видеосвязь. Это трогательные моменты, когда, находясь среди разбитых домов, можно увидеть самое ценное.

"Соскучилась за папой? Папина дочка", - говорит Игорь Машковский.

Семья для армейца и есть та самая формула Независимости.

"За них я здесь и воюю", – говорит военнослужащий.

А вот Дмитрий – только месяц на войне. Ему только двадцать. В этом году он закончил Академию сухопутных войск во Львове, и оттуда поехал на передовую.

"У меня отец – военный. Я с самого детства видел форму, игрушки, фильмы. Может это так вдохновило меня ", - рассказывает командир взвода Дмитрий Яремкив.

Дмитрий – новое лицо украинской армии. Молодого лейтенанта назначили командиром взвода. В его коллективе много более опытных и старших бойцов, но понимание с ними лейтенант нашел.

"Я не из школы сюда пришел. Мня учили этому делу, я показывал свои знания и брал информацию от них", – говорит Дмитрий Яремкив.

Строить новую армию, современную и боеспособную – такова формула независимости Дмитрия.

"Я прекрасно осознаю, что именно те лейтенанты, которые сейчас пришли, это и есть новое поколение. У них структура мышления изменена, они уже рожденные в Независимой Украине. Именно они должны что-то менять", – говорит лейтенант Дмитрий Яремкив.

И хотя Игоря и Дмитрия разделяют возраст и опыт – именно таким, как они, доведется строить не только новую армию, но и страну. По их формулами Независимости.

Между тем военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя на День Независимости. Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режимпрекращения огня.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео Донбасс независимость ВСУ формула ООС День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар взял реванш: гривня упала на межбанке
Доллар взял реванш: гривня упала на межбанкеФинансы
В Кабмине озвучили
В Кабмине озвучили "планку" минимальной зарплаты на 2020 годЭкономика
День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Газ на зиму по летней цене: в
Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугуЭкономика
Адская жара не отступает: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю
Адская жара не отступает: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
"Золотая" картошка: будут ли падать ценыЭкономика

Новости партнеров

Loading...