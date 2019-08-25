Бойцы ООС рассказали "Сегодня" о своих формулах Независимости Украины

Военнослужащие говорят, что главное для них – крепкая армия и надежный тыл дома

На этой неделе команда "Сегодня" провела трехдневный марафон, посвященный Дню Независимости и Дню государственного флага.

Кроме того, "Сегодня" учредили новый праздник – День Украинца.

А накануне мы рассказали о национальном рекорде, установленном журналистами "Сегодня".

Преодолев тысячи километров и немало преград, корреспонденты одновременно установили флаги в шести крайних точках Украины.

А еще мы выводили формулу независимости каждого из нас. Украинцы делились своими идеями в соцсетях, используя хэштег #формуланезалежності

О формуле Независимости военкор Александр Махов расспросил у тех, кто защищает страну на передовой.

Там "Сегодня" познакомились с военнослужащим Игорем Машковским. Он уже 5 лет рассматривает оккупантов из бойницы окопа.

"Укрепляются по чуть-чуть, окапываются", - говорит Игорь Машковский.

Реклама

Для Игоря – это уже пятая я ротация на передовой. Сначала был мобилизован, а затем подписал контракт.

"Каждый устает от войны, но если не защищать нашу землю, то есть, если я не приеду сюда на следующий раз, то некому будет защищать ее просто", - считает военнослужащий Игорь Машковский.

Дома Игоря ждут жена и четверо детей. Младшая дочь родилась полгода назад, когда армеец был на фронте. Дрожащими руками он листает ее фотографии в телефоне.

"Дочь я не видел еще пока. Уже когда ротация будет, то приеду, обниму, поцелую", – говорит Игорь.

По возможности он разговаривает с родными прямо с передовой через видеосвязь. Это трогательные моменты, когда, находясь среди разбитых домов, можно увидеть самое ценное.

"Соскучилась за папой? Папина дочка", - говорит Игорь Машковский.

Семья для армейца и есть та самая формула Независимости.

"За них я здесь и воюю", – говорит военнослужащий.

А вот Дмитрий – только месяц на войне. Ему только двадцать. В этом году он закончил Академию сухопутных войск во Львове, и оттуда поехал на передовую.

"У меня отец – военный. Я с самого детства видел форму, игрушки, фильмы. Может это так вдохновило меня ", - рассказывает командир взвода Дмитрий Яремкив.

Дмитрий – новое лицо украинской армии. Молодого лейтенанта назначили командиром взвода. В его коллективе много более опытных и старших бойцов, но понимание с ними лейтенант нашел.

"Я не из школы сюда пришел. Мня учили этому делу, я показывал свои знания и брал информацию от них", – говорит Дмитрий Яремкив.

Строить новую армию, современную и боеспособную – такова формула независимости Дмитрия.

"Я прекрасно осознаю, что именно те лейтенанты, которые сейчас пришли, это и есть новое поколение. У них структура мышления изменена, они уже рожденные в Независимой Украине. Именно они должны что-то менять", – говорит лейтенант Дмитрий Яремкив.

И хотя Игоря и Дмитрия разделяют возраст и опыт – именно таким, как они, доведется строить не только новую армию, но и страну. По их формулами Независимости.

Между тем военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя на День Независимости. Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режимпрекращения огня.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама