Брифинг Богдана, отчет МинВОТ о переселенцах и начало новой дружбы Китая и США: топ-темы дня

Во вторник, 30 июля, мировая и украинская пресса сосредоточится на освещение нескольких важных событий, которые получат свое развитие в течение дня.
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан собирает брифинг на Банковой. Тема брифинга – не озвучивается.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания представит результаты первого этапа проекта по развитию телерадиовещания на приграничных территориях Украины.
Кассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Крысина на приговор к 5 годам тюрьмы за убийство журналиста Вячеслава Веремия
По инициативе представительства Международной организации по миграции и МинВОТ будут представлены результаты исследования ситуации относительно внутренне перемещенных лиц в Украине.
Китай и США возобновляют переговоры по торговым вопросам. В Шанхае открывается двухдневный саммит.
О том, какими были итоги понедельника, 29 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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