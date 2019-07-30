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Брифинг Богдана, отчет МинВОТ о переселенцах и начало новой дружбы Китая и США: топ-темы дня

Сегодня, 11:57

Информационное поле вторника, 30 июля, будет достаточно насыщенным как в Украине, так и за рубежом

Брифинг Богдана, отчет МинВОТ о переселенцах и начало новой дружбы Китая и США: топ-темы дня Украина Информационное поле вторника, 30 июля, будет достаточно насыщенным как в Украине, так и за рубежом

Во вторник, 30 июля, мировая и украинская пресса сосредоточится на освещение нескольких важных событий, которые получат свое развитие в течение дня.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан собирает брифинг на Банковой. Тема брифинга – не озвучивается.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания представит результаты первого этапа проекта по развитию телерадиовещания на приграничных территориях Украины.

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По инициативе представительства Международной организации по миграции и МинВОТ будут представлены результаты исследования ситуации относительно внутренне перемещенных лиц в Украине.

Китай и США возобновляют переговоры по торговым вопросам. В Шанхае открывается двухдневный саммит.

О том, какими были итоги понедельника, 29 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Китай приговор саммит Богдан Нацсовет МинВОТ

Источник: Сегодня

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