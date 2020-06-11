Українська
$ 26,64
30,29
  1. Последние новости Украины

Будет еще жарче: синоптики дали прогноз на 11 июня (карта)

11 июня, 06:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

На запад страны обрушатся грозы и шквалы

В Украине сегодня, 11 июня, в большинстве областей будет жарко и сухо – местами синоптики прогнозируют до 35 градусов тепла. А вот на западные области обрушатся грозы и град, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"11 июня в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди", – говорится в сообщении.

Несмотря на непогоду, на западе будет довольно жарко – тут ожидаются 24-29 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах – синоптики прогнозируют 14-19 градусов тепла.

Реклама

В тренде
Будет еще жарче: синоптики дали прогноз на 11 июня (карта)

На остальной территории будет переменно облачно, без осадков. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза пройдут в Винницкой, Житомирской областях и в Крыму. Ветер ожидается преимущественно восточный, со скоростью 5-10 м / с. Температура в большинстве областей установится на уровне 30-35 градусов тепла, на побережье Черного моря – 27-30 градусов тепла.

Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта жара Украина грозы погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 11 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 11 июня и последние данные о карантинеУкраина
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фото
Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына: трогательное фотоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять