Будет еще жарче: синоптики дали прогноз на 11 июня (карта)

В Украине сегодня, 11 июня, в большинстве областей будет жарко и сухо – местами синоптики прогнозируют до 35 градусов тепла. А вот на западные области обрушатся грозы и град, рассказали в Украинском гидрометцентре.

"11 июня в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди", – говорится в сообщении.

Несмотря на непогоду, на западе будет довольно жарко – тут ожидаются 24-29 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах – синоптики прогнозируют 14-19 градусов тепла.

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На остальной территории будет переменно облачно, без осадков. Местами небольшой кратковременный дождь и гроза пройдут в Винницкой, Житомирской областях и в Крыму. Ветер ожидается преимущественно восточный, со скоростью 5-10 м / с. Температура в большинстве областей установится на уровне 30-35 градусов тепла, на побережье Черного моря – 27-30 градусов тепла.

Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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