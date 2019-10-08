Будет холодно, но солнечно: синоптики рассказали о погоде в Украине

Холодная погода никак не хочет уходить из Украины, но ей осталось недолго морозить украинцев

/ Фото: AFP

Пока синоптики предупреждают о ночных заморозках, днем в Украине тоже не жарко. Сегодня, 8 октября, погода будет спокойной, но температура воздуха довольно низкой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, северных и центральных областях дождей не будет, но зато прохладно – всего 8-10 градусов тепла. В Киеве 9-11 градусов и сухо.

В восточных и южных областях немного "теплее" – 10-12 градусов и тоже никаких дождей.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Однако скоро в Украине снова наладится погода. Повышаться температура воздуха начнет уже со среды, а дальше будет еще больше. Синоптик Наталия Диденко рассказывала, когда ждать потепления в Украине до +22.

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