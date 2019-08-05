Разбушевавшаяся в последние дни погода начинает налаживаться, но без потепления

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Будет свежо и местами мокро: синоптики рассказали, где ждать дождей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T09:11:00+03:00 Украина Разбушевавшаяся в последние дни погода начинает налаживаться, но без потепления

Непогода в Украине успела натворить бед – без света остались более 80 населенных пунктов, однако сегодня, 5 августа, погода немного наладиться и дождей со штормовым ветром станет меньше, а температура воздуха будет не высокой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны дожди будут почти везде, за исключением Волынской и Ровенской областей. Температура воздуха 20-23 градуса, на Закарпатье до +27.

В центральных и северных областях свежо, но сухо и солнечно. Температура воздуха 20-22 градуса, в Сумской области 19-21. В Киеве 21-23 и без осадков.

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На востоке дожди везде, кроме Днепропетровской области, а температура воздуха 19-22 градуса.

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Теплее всего сегодня синоптики обещают погоду на юге, но и жары не будет – до 25 градусов и без осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

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