Будет свежо и местами мокро: синоптики рассказали, где ждать дождей

Непогода в Украине успела натворить бед – без света остались более 80 населенных пунктов, однако сегодня, 5 августа, погода немного наладиться и дождей со штормовым ветром станет меньше, а температура воздуха будет не высокой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны дожди будут почти везде, за исключением Волынской и Ровенской областей. Температура воздуха 20-23 градуса, на Закарпатье до +27.
В центральных и северных областях свежо, но сухо и солнечно. Температура воздуха 20-22 градуса, в Сумской области 19-21. В Киеве 21-23 и без осадков.
На востоке дожди везде, кроме Днепропетровской области, а температура воздуха 19-22 градуса.
Теплее всего сегодня синоптики обещают погоду на юге, но и жары не будет – до 25 градусов и без осадков.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.
Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.
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