Бум на экзотику: почем в Украине продают тигров и леопардов и чем это опасно

Зоозащитники возмущены тем, что контроль за владельцами крупных хищников не осуществляется

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Хищный зверь в центре столицы – соцсети облетела фотография мужчины, который выгуливал на поводке леопарда. Владельца хищника зоозащитники так и не нашли. А тем новости "Сегодня" решили выяснить, насколько легко приобрести экзотического питомца в Украине и чем это опасно.

Пушистые и спокойны, поведением несколько напоминают домашних котов. Но легко могут занервничать от резкого звука, яркого света или даже перепада температуры. И тогда даже укрощенный хищник опасен.

Завош Аббасзаде, заведующий отделом хищных животных Киевского зоопарка:

"Один из самых непредсказуемых – это леопард, и даже если вы в тот момент берете палку и хотите защищаться, это может еще больше провоцировать агрессию. И животное будет еще больше нападать".

Поэтому, если увидели такого зверя – лучше не испытывать удачу, а спрятаться и вызвать полицию. Встретить смерть в когтях не такая уж фантастика, ведь купить его сейчас может любой желающий. Тигр стоит 350 тысяч грн, за гепарда просят два миллиона, а леопард стоит 550 тысяч гривен.

Зоозащитники рассказывают: легко приобрести хищного кота можно, потому что завозят их контрабандой еще детенышами, выращивают в неволе. И никто за это не наказывает.

"Разрешено покупать частным лицам диких животных, отсутствует любой контроль за условиями содержания и за тем, что происходит с этим животным дальше", – говорит зоозащитник Александр Тодорчук.

А дальше – преимущественно страдания. Агрессивная, усталая голодом и со сломанным позвоночником. Такой львицу Яну год назад привезли к Наталье.

"Она была в цирке до 3 х лет. Дальше она находилась в частном хозяйстве, там над ней тоже изрядно поиздевались. Деть ее фактически некуда, она инвалид, она нуждается в постоянном специфических уходе", – рассказывает Наталья Попова, обладательница благотворительного приюта для животных.

Сейчас к Яне вернулся аппетит, она даже дает себя погладить, но только хозяйке. Жизнь этой опасной кошки спасли вовремя – животное никого не покалечило. Но пока такими, как она торгуют – подобный хищник под одной крышей с человеком будет чем-то вроде русской рулетки.

Возможность бесконтрольно купить хищников, приводит к действительно страшным ситуациям. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о спецоперации по спасению тигров, которая прошла в Польше. Животные без пищи и воды находились на территории польского пункта пропуска "Корощино" в Люблинском воеводстве. Один тигр умер. А все из-за отсутствия документов.

Но трагичная история приобрела счастливый конец. Хотя бы для кого-то. Ведь двое из тигров, которые чуть не погибли на границе Беларуси и Польши, нашли новый дом.

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