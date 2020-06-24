Українська
$ 26,61
30,12
  1. Последние новости Украины

Был полный трэш, но вы молодцы: Зеленский записал обращение к выпускникам перед ВНО

24 июня, 21:26

Юрий Божко Юрий Божко

Президент пожелал успехов всем выпускникам, которые будут сдавать ВНО в это нелегкое время

Президент Украины Владимир Зеленский накануне государственного Внешнего независимого оценивания (ВНО) записал видеообращение к выпускникам, пожелав им сдать этот непростой "экзамен" на 200 баллов. Видеообращение опубликовано в официальном телеграм-канале президента.

Реклама

"Всем привет!

Сейчас хочу обратиться ко всем парням, ко всем девушкам, ко всем нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ВНО. Честно говоря, в этом году все не очень справедливо – из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Если говорить так, как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь – "Был полный трэш!".
Но завтра у вас ВНО – важный день. И будет очень хороший результат. Знаю, что вам непросто. Мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, – ради вашего результата.
Помните самое главное – масочки, расстояние друг от друга, пожалуйста. И все дезинфицируйте. Все, что можете. Все зависит от вашей фантазии.

Вы знаете, я обычно желаю всем 36,6. Это о температуре, а не о баллах. А по поводу баллов – всем желаю 200 баллов. Вы молодцы! Желаю здоровья! Всем успехов на ВНО!" – сказал президент.

В тренде
В Украине спадет жара, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз погоды

Напомним, ВНО в этом году сделали необязательным. Учеников школ, профтехов и студентов колледжей освободили от Государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме ВНО. Оценка за тестирование должна была пойти в аттестат как госэкзамен.

Реклама

Ранее Зеленский анонсировал важный закон для выпускников школ с Донбасса и Крыма.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент тестирование Владимир Зеленский ВНО видеообращение президент Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
В Карпатах потоки грязи
В Карпатах потоки грязи "смыли" дорогу к известным курортам (фото, видео)Запад
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)
На Буковине из-за ливней прорвало дамбы и затопило дома (фото, видео)Запад
Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают
Автофиксация нарушений ПДД по-новому: водителям предлагают "шпионить" друг за другомАвто
ВНО-2020: кого освободили от тестирования
ВНО-2020: кого освободили от тестированияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять