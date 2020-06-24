Был полный трэш, но вы молодцы: Зеленский записал обращение к выпускникам перед ВНО

Президент пожелал успехов всем выпускникам, которые будут сдавать ВНО в это нелегкое время

Президент Украины Владимир Зеленский накануне государственного Внешнего независимого оценивания (ВНО) записал видеообращение к выпускникам, пожелав им сдать этот непростой "экзамен" на 200 баллов. Видеообращение опубликовано в официальном телеграм-канале президента.

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"Всем привет!

Сейчас хочу обратиться ко всем парням, ко всем девушкам, ко всем нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ВНО. Честно говоря, в этом году все не очень справедливо – из-за коронавируса у вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Если говорить так, как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь – "Был полный трэш!".

Но завтра у вас ВНО – важный день. И будет очень хороший результат. Знаю, что вам непросто. Мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, – ради вашего результата.

Помните самое главное – масочки, расстояние друг от друга, пожалуйста. И все дезинфицируйте. Все, что можете. Все зависит от вашей фантазии.

Вы знаете, я обычно желаю всем 36,6. Это о температуре, а не о баллах. А по поводу баллов – всем желаю 200 баллов. Вы молодцы! Желаю здоровья! Всем успехов на ВНО!" – сказал президент.

Напомним, ВНО в этом году сделали необязательным. Учеников школ, профтехов и студентов колледжей освободили от Государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме ВНО. Оценка за тестирование должна была пойти в аттестат как госэкзамен.

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Ранее Зеленский анонсировал важный закон для выпускников школ с Донбасса и Крыма.

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