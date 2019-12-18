Цемах подал на Украину в Европейский суд по правам человека

Фигурант дела о "малайзийском Боинге" обвинил СБУ в своему похищении и удерживании

Владимир Цемах / Фото: AFP

Переданный России в рамках крупного обмена заключенными Владимир Цемах подал на Украину и Нидерланды в международный суд.

Как сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, фигурант и один из свидетелей по делу о крушении Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе в 2014 году требует у Европейского суда по правам человека признать украинские и голландские спецслужбы виновными в его похищении.

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Он утверждает, что правоохранительные органы незаконно вывезли его в Киев, где удерживали в СИЗО и применяли к нему психотропные препараты. Адвокат назвал это "вопиющими нарушениями прав человека".

Напомним, Владимир Цемах был задержан сотрудниками СБУ в июне этого года в оккупированном боевиками Снежном Донецкой области.

Вскоре его вывезли на подконтрольную Украине территорию как ценного свидетеля по делу о крушении рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. В то время он командовал бригадой ПВО боевиков.

Позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемаха передали российской стороне, после чего прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать мужчину, а СБУ объявила его в розыск. После обмена он вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

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