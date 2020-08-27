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Часть Украины накроет циклон: где ждать непогоды 27 августа (карта)

27 августа, 07:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых регионах лето все еще не отступает

В Украине сегодня, 27 августа, будет жарко, но вместе с тем некоторые области накроют дожди с грозами.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в западных областях, а также в Чернигове, Сумах и Черкасах. Там температура воздуха установится на уровне 21-25 градусов тепла. Ветер юго-западный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать жаркая и солнечная погода. Столбики термометров покажут 26-30 градусов с отметкой плюс. Жарче всего будет традиционно на юге стране.

Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

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Кроме того, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.

Также напомним, на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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